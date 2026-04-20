Versorgungsengpass in Villach? Leberambulanz stellt Betrieb ein
Personalnot am LKH Villach? Nach der Kardiologie schließt nun auch die Leberambulanz. Patienten müssen vorerst ausweichen.
Am LKH Villach verschärft sich die personelle Lage in der Inneren Medizin. Nachdem bereits Unterstützung aus Klagenfurt für das Herzkatheterlabor angefordert werden musste, folgt nun der nächste Rückschlag: Die Leberambulanz ist ab sofort dicht.
Hausärzte sollen Patienten umleiten
Die Klinikleitung habe die niedergelassenen Mediziner bereits schriftlich über diesen Schritt informiert. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, wird darin dazu aufgerufen, Betroffene anderweitig zu versorgen. „Wir bitten Sie, Ihre PatientInnen an die Ambulanz im Klinikum Klagenfurt oder an fachkundige KollegInnen im niedergelassenen Bereich zu überweisen“, so der Wortlaut im Schreiben. Die Kabeg führt laut dem Medienbericht die vielen Abgänge auf die Pensionierungswelle der Babyboomer-Generation zurück, die den Personalbedarf im gesamten Gesundheitsbereich erhöht habe. Man versichert jedoch, dass die Rekrutierung neuer Fachkräfte trotz der schwierigen Marktlage aktiv und mit Erfolg vorangetrieben werde.
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Fokus auf stationäre Notfälle
Der Betrieb der Leberambulanz ruht aktuell wegen des kurzfristigen Ausfalls einer spezialisierten Fachkraft. Das Krankenhaus betont, dass die dort üblichen wöchentlichen Kontrolltermine für seltene medizinische Fälle nun in enger Abstimmung mit dem Klinikum Klagenfurt übernommen werden. Für die Patienten entstünden dadurch keine Nachteile. Zudem sieht die Klinikleitung ihre Hauptaufgabe ohnehin in der Akutversorgung stationärer Fälle und weniger in der ambulanten Vorsorge, die primär im niedergelassenen Bereich stattfinden soll.
Team Kärnten: Schließung als untragbarer Zustand
Von einem „untragbaren Zustand“ spricht Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer in Bezug auf Meldungen über dramatische Personalprobleme auf der Abteilung für Innere Medizin am LKH Villach: „Es ist nicht zu akzeptieren, dass jetzt sogar eine Ambulanz geschlossen werden muss. Das geht eindeutig zu Lasten der Patienten, wie auch die Angebotseinschränkung bei Gastro- und Koloskopien zeigt.“ Köfer fordert notwendige Sofortmaßnahmen zur Besserung der Situation und verlangt im Zusammenhang mit der Abteilungsschließung und der Minderung des medizinischen Angebotes eine Aufklärung: „Der Personalbedarf im niedergelassenen Bereich wird als Erklärung allein wohl kaum ausreichen.“ Köfer kündigt heute in seiner Funktion als Klubobmann im Landtag auch eine Anfrage an die zuständige Gesundheitsreferentin LR Beate Prettner (SPÖ) an: „Wir wollen die gesamte Situation im Sinne der Patienten intensiv beleuchtet haben. Insbesondere braucht es eine sofortige Lösung für die dramatischen Personalprobleme in diesem Bereich.“