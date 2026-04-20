Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage Canva / gedenkseite.at
Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Trauerparte und eine Kerze.
Prägte Rosegg über Jahrzehnte als Pädagoge und Politiker: Oberstudienrat Heinz Karnel ist am Karsamstag verstorben.
Villach-Land
20/04/2026
Nachruf

Schwere Krankheit: Villach-Land trauert um langjährigen Schuldirektor

Rosegg trauert um Heinz Karnel: Der langjährige Volksschuldirektor und Gemeindevorstand verstarb im 83. Lebensjahr.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)

Die Gemeinde Rosegg trauert um eine ihrer prägendsten Persönlichkeiten: Oberstudienrat Heinz Karnel ist am Karsamstag im Alter von 82 Jahren verstorben. Als langjähriger Direktor leitete er die Volksschule Rosegg knapp drei Jahrzehnte mit großem Engagement. Auch politisch brachte er sich aktiv ein, unter anderem als Gemeinderat und Mitglied des Gemeindevorstands. Für sein Wirken wurde er mit der silbernen Ehrennadel der Gemeinde ausgezeichnet.

Verabschiedung noch in dieser Woche

Der Trauergottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung findet bereits am Freitag um 15 Uhr im Friedensforst Sternberg statt. Die Familie bittet höflich, von Blumenspende abzusehen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: