Schwere Krankheit: Villach-Land trauert um langjährigen Schuldirektor

Die Gemeinde Rosegg trauert um eine ihrer prägendsten Persönlichkeiten: Oberstudienrat Heinz Karnel ist am Karsamstag im Alter von 82 Jahren verstorben. Als langjähriger Direktor leitete er die Volksschule Rosegg knapp drei Jahrzehnte mit großem Engagement. Auch politisch brachte er sich aktiv ein, unter anderem als Gemeinderat und Mitglied des Gemeindevorstands. Für sein Wirken wurde er mit der silbernen Ehrennadel der Gemeinde ausgezeichnet.

Verabschiedung noch in dieser Woche

Der Trauergottesdienst mit anschließender Urnenbeisetzung findet bereits am Freitag um 15 Uhr im Friedensforst Sternberg statt. Die Familie bittet höflich, von Blumenspende abzusehen.