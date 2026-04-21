Parkplatz-Rambo in Villach? Nach Einkauf war Pkw von Kärntner beschädigt

Einen Grund zur Verärgerung hat ein Villacher, der nach einem Einkauf bei einem Baustoffhändler sein Auto mit einer Schramme an der Stoßstange vorfand. „Heute hat mir jemand beim Obi in Villach auf dem Parkplatz mein Auto beschädigt und ist einfach weggefahren. Falls jemand etwas gesehen hat, bitte ich darum, sich bei mir zu melden“, schreibt der Geschädigte in einer lokalen Facebook-Gruppe und zeigte im Anhang die Schramme an seinem BMW.

Unfallgegner auf Kamera

„Ich kann nur sagen, dass das Auto ’neu‘ ist, Baujahr 2025, und über Kameras verfügt, die in solchen Fällen aufzeichnen und aktiviert werden. Diese Aufnahmen kann der BMW-Service auslesen, was 200 Euro kostet – und ich zahle das sehr gerne anstatt des Selbstbehalts, damit der Schuldige gefunden wird und seine Versicherung den Schaden übernimmt“, setzt der Geschädigte fort und ergänzt: „Es besteht Zeit, sich bis Ende des Tages zu melden. Falls das nicht passiert, werde ich die Aufnahmen der Polizei übergeben.“ Abschließend appelliert er noch einmal an den Verursacher, den Kontakt aufzunehmen. Ob der mutmaßliche Unfallgegner gefunden wurde, bleibt vorerst unklar.