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/ ©antonbe auf Pixabay
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Hand, die ein Handy hält mit dem TikTok Logo.
In Villach wird am Donnerstag über Social Media diskutiert.
Villach
21/04/2026
Am 23. April
Social Media

„TikTok teppat?“: Diskussion über Social Media in Villach

Wie viel TikTok ist zu viel? Und was macht Social Media eigentlich mit jungen Menschen? Genau darum geht es am Donnerstagabend bei "TikTok teppat?" in Villach.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(140 Wörter)

Das „Netzwerk Prävention“ lädt am 23. April zur öffentlichen Diskussion in den Bambergsaal. Dabei wurde der bewusst provokante Titel „TikTok teppat?“ gewählt. Ab 19 Uhr diskutieren Fachleute gemeinsam mit dem Publikum über Chancen und Risiken von Social Media. Mit dabei sind unter anderem Experten aus der Sucht- und Gewaltprävention (Christian Pöschl, Robert Grecu) sowie Vertreter der Stadt (Arijana Malkoč). Im Fokus steht vor allem eine Frage: Wie können Eltern und Bezugspersonen Jugendliche im digitalen Alltag besser begleiten?

Präventionstag mit Tradition

Der Diskussionsabend ist Teil eines größeren Schwerpunkttages, zu dem das „Netzwerk Prävention“, ein Zusammenschluss von über 50 Einrichtungen in Villach, bereits zum 20. Mal einlädt. Tagsüber präsentieren verschiedene Organisationen an der Volksschule Lind präventive Angebote – vor allem für Schüler und Familien.

„TikTok teppat?“

  • Wann: 23. April 2026, 19 Uhr
  • Wo: Bambergsaal in Villach
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