Beliebtes „Platzl“ am Faaker See bleibt dieses Jahr geschlossen

Das bekannte Café "Das Platzl" am Faaker See pausiert heuer. Doch es gibt eine Alternative, damit der einzigartige Blick auf den See doch noch weiterhin genossen werden kann. 5 Minuten hat exklusiv mit den Betreibern gesprochen.

"Das Platzl" in Drobollach am Faaker See legt dieses Jahr eine Ruhepause ein, wie die Betreiber im Gespräch mit 5 Minuten exklusiv mitteilten.

"Das Platzl" in Drobollach am Faaker See legt dieses Jahr eine Ruhepause ein, wie die Betreiber im Gespräch mit 5 Minuten exklusiv mitteilten.

Wer zum Faaker See fährt, der kommt am traditionsreichen Café „Das Platzl“ in Drobollach nicht einfach so vorbei – zumindest nicht ohne einen Espresso mit Blick auf den See und einem köstlichen Stück selbstgemachte Torte. Nach einer Winterpause wurde zunächst an eine Öffnung heuer im Frühling gedacht, dem ist zumindest dieses Jahr nicht so.

Café „Das Platzl“ legt heuer Ruhepause ein

Inhaber Werner Bernold, der das Café gemeinsam mit Partnerin Getrud Sterba schon viele Jahre lang betreibt, teilt mit, dass „dieses Jahr aus gesundheitlichen Gründen eine Ruhepause eingelegt wird.“ Das Lokal erfreute sich immer großer Beliebtheit, nicht nur bei den Einheimischen, auch viele Urlauber kamen um die „Tortenfalle“ nicht herum. Die Pause betrifft nur dieses Jahr, wie der Gastronom weiter betont. Ob nächstes Jahr wieder geöffnet wird, bleibt derzeit noch offen.

Als Alternative: Bar öffnet schon bald

Damit auch weiterhin der wundervolle Blick auf den Faaker See genossen werden kann, gibt es nun eine Alternative, heißt es weiter. Im Jahr 2024 wurde das „Drob In“ geschlossen und Mitte 2025 wurde die „Faaka Morgana“ eröffnet, die jedoch derzeit nicht in Betrieb ist. Nun gibt es, so Bernold, neue Betreiber. Die Bar soll künftig auch untertags geöffnet sein – und das voraussichtlich ab Mitte Mai. Auch die Terrasse wird genutzt, damit Gäste sich weiterhin an der schönen Aussicht auf den See erfreuen können.

©5 Minuten | „Das Platzl“ in Drobollach am Faaker See legt dieses Jahr eine Ruhepause ein. ©5 Minuten | Als Alternative wird die Bar voraussichtlich schon Mitte Mai öffnen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.04.2026 um 12:28 Uhr aktualisiert