Müll gehört nicht auf die Straße: Lebendige Mistkübel klären auf

Am 24. April kommen die „Trashbusters“ auf den Hauptplatz. Die lebenden Mistkübel sind einem Vergehen auf der Spur, nämlich achtlos weggeworfenem Müll.

„Was glauben Sie, was hier passiert ist?“ Mit diesem und ähnlichen Sätzen werden

Passantinnen und Passanten am kommenden Freitag, dem 24. April, konfrontiert. Zusammen mit den drei lebenden Mistkübeln – den Trashbusters – nehmen sie die Hauptrolle in

einem inszenierten „Müll-Krimi“ ein. Der Hauptplatz in Villach wird zum fiktiven „Tatort“, an dem Verpackungen, Zigarettenstummel, Getränkeflaschen und Co.

achtlos weggeworfen wurden.

Eine wichtige Message

„Villach lebt von sauberen Plätzen und einer intakten Umwelt. Aktionen wie diese

zeigen auf unterhaltsame Weise, dass wir alle dazu beitragen müssen, Villach sauber

zu halten“, so Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

Müll gehört in die Mülleimer und nicht auf Plätze, Straßen und Wiesen.

Müll ist ein großes Problem

Müll, der einfach weggeworfen oder liegengelassen wird, ist ein großes Thema. Der österreichische Littering-Report zeigt: Jährlich landen rund 15.000 Tonnen Abfälle im öffentlichen Raum und in der Natur. „Die zurückgelassenen Abfälle sind nicht nur schädlich für die Umwelt, sie müssen auch mit erheblichem Aufwand und Kosten für Personal, Maschinen und Entsorgung entfernt werden“, ergänzt Vizebürgermeisterin Katholnig.