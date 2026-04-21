Villach im Floorball-Fieber: VSV krönt sich zum Staatsmeister

Der VSV Unihockey besiegt den WFV mit 8:4 und ist österreichischer Staatsmeister. Vor 600 Fans in Villach drehte das Team im Schlussdrittel die Partie und holte den elften Titel der Geschichte.

Meisterjubel in St. Martin: Die Mannschaft des VSV Unihockey feiert nach dem Heimsieg gegen Wien den elften Staatsmeistertitel der Vereinsgeschichte.

Meisterjubel in St. Martin: Die Mannschaft des VSV Unihockey feiert nach dem Heimsieg gegen Wien den elften Staatsmeistertitel der Vereinsgeschichte.

Der VSV Unihockey hat am Sonntagabend den elften Staatsmeistertitel seiner Vereinsgeschichte gefeiert. Vor 600 Zuschauern in der ausverkauften Sporthalle St. Martin bezwangen die Villacher den favorisierten Wiener Floorball Verein (WFV) mit 8:4 und entschieden damit die Best-of-5-Finalserie für sich.

Rückstand aufgeholt

Nach einem frühen 0:2-Rückstand kämpfte sich der VSV zurück. Eine furiose Schlussphase im letzten Drittel drehte das Spiel: Nach dem Ausgleich durch Christoph Steiner und dem Führungstreffer von Jakob Rainer zog Villach – unter anderem durch einen Unterzahl-Penalty von Anže Brajič – entscheidend davon. Die Pokalübergabe durch ÖFBV-Präsident Karl Zehentner und VSV-ObmannStefan Rainer bildete den emotionalen Schlusspunkt einer langen Durststrecke.

©ÖFBV Die Pokalübergabe durch ÖFBV-Präsident Karl Zehentner und VSV-Obmann Stefan Rainer bildete den emotionalen Schlusspunkt.

Feier bis in die Nacht

Rainer zeigte sich nach dem Triumph tief bewegt: „Ich bin unendlich stolz auf diese Mannschaft, die Betreuer und den gesamten Verein. Nach all den harten Jahren des Kampfes heute vor dieser fantastischen Kulisse den Titel zu holen, ist einfach unbeschreiblich. Ich bin wirklich stolz, der Boss dieses großartigen Vereins zu sein!“ Mit diesem Erfolg bricht der VSV den Finalfluch der vergangenen Jahre und holt die Trophäe zurück an die Drau. Die anschließenden Feierlichkeiten mit Spielern und Fans dauerten bis tief in die Nacht an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.04.2026 um 15:32 Uhr aktualisiert