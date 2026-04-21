Wasserski-Ass Luca Rauchenwald: Kärntens Überflieger ist wieder am Start

Es war eine Story wie gemalt, ein echtes Sportlermärchen. Im vergangenen Sommer schaffte Luca Rauchenwald sensationell den Triumph bei der Heim-EM im Wasserski. Der 19-jährige BWL-Student vom WSC Ossiachersee flog in Steyregg allen davon, holte Anfang August in der U19-Klasse sensationell Gold – obwohl er den Schock eines Autounfalls seiner Eltern unmittelbar vor dem Finale verkraften musste. Und nun wartet nach monatelanger Pause endlich das Wasser wieder.

©Rauchenwald, ZvG Der 19-jährige BWL-Student vom WSC Ossiachersee flog in Steyregg allen davon.

Vorne dabei sein ist das Ziel

„Ich starte in die neue Saison und bin bereit“, erklärte Kärntens Überflieger gegenüber 5 Minuten, denn „nächste Woche geht es mit einer kleinen Gruppe ins fünftägige Trainingslager nach Italien und dann schon am 6. Mai rüber in die USA nach Florida, um das Ticket für das Masters Ende Mai hoffentlich zu lösen. Meine größten Ziele sind es, alle Profi-Wettkämpfe mitzunehmen, dort vorne dabei zu sein und den Europameister-Titel zu verteidigen!“ Für einen Einzelsportler in einer sogenannten Randsportart läuft trotz Ausnahmeleistungen die Sponsorensuche natürlich nicht gerade einfach. Auch deshalb liegt der Fokus neben dem Sport natürlich auf dem Studium, wofür Rauchenwald bald ein Auslandssemester in Aarhus (Dänemark) absolviert.

Motivation ist hoch

Doch man merkt ihm an, wie sehr es ihn wieder juckt, auf den Skiern durch die Lüfte zu gleiten. „Das Masters in den USA ist natürlich ein Highlight. Ich will mich mit den besten der Welt messen und in der Profiszene richtig ankommen.“ Diesmal auch ohne Schock im Vorhinein:„Meine Eltern sind gut erholt, ihnen geht es gut“, so Rauchenwald, welcher ergänzt: „Ich bin top motiviert für das, was auf mich zukommt!“