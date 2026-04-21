Villach trauert um Kurt Zankl: Zeitzeuge mit fast 100 Jahren verstorben

Traurige Nachricht für viele Freunde und Bekannte des Villacher Baumeisters Kurt Zankl: Der beliebte Völkendorfer, der jahrelang die Bauabteilung im Villacher Rathaus leitete, ist mit fast 100 Jahren verstorben. Er war einer der ältesten Bürger in der Draustadt.

„Die ganze Stadt war feierlich beflaggt“

In langen Gesprächen mit 5 Minuten erzählte der Zeitzeuge und seit seiner Jugend, überzeugter Sozialdemokrat, wie er als Schüler die NS-Zeit erlebte und überlebte. Wie er die Reichskristallnacht erlebte und sogar Adolf Hitler beobachtete, als dieser, aus Klagenfurt kommend, auf der Durchreise in Villach mit dem Sonderzug Station machte und seine aus allen Teilen des Landes herbeigeeilten Fans ihm mit Geschenken ihre Aufwartung machten. „Ich habe als Bub, neugierig, wie ich war, das natürlich am Bahnsteig angesehen. Alle hofften, er würde aussteigen, aber er hat nur aus dem Zugfenster geschaut und die Huldigungen entgegengenommen. Die ganze Stadt war feierlich beflaggt“, erinnerte sich Zankl, als wäre es gestern gewesen.

Erinnerungen an den Nationalsozialismus

Eine Szene ist ihm besonders gut in Erinnerung: Ein Villacher Hobbykünstler hatte ein farbiges Bild des Mittagskogels gemalt, über dem ein Hakenkreuz erstrahlte und wollte es ihm übergeben. Nicht direkt, das war natürlich nicht möglich – ein Offizier des „Führerbegleitkommandos“ hatte es ihm abgenommen und hielt es zum Fenster hinein, um es seinem Chef zu übergeben. „Was soll ich mit dem Dreckbild?“, soll Hitler nach Beobachtung Zankls nur gemurmelt und das Geschenk schroff zurückgewiesen haben. Besonders tragisch erlebte der Baumeister die Reichskristallnacht, speziell den Morgen danach. „Ich war am Weg zur Schule, da lagen auf der Straße ganze Wohnungseinrichtungen, Betten, Matratzen, und die Leute sind herumgestanden und haben nur gelacht“, war er immer noch erschüttert über das Verbrecher-Regime und seine Anhänger, zu denen er sich nie gezählt hat. Dann die zahlreichen Luftangriffe, die Stunden im Bunker, die Angst, darin verschüttet zu werden. Das Leben mit den Altnazis in den Jahrzehnten nach 1945, immer auch zu wissen, wer was seinerzeit angestellt hatte. „Nach 1945 wollte ja plötzlich keiner mehr ein Nationalsozialist gewesen sein“, schimpfte Zankl.

„Voller Herzlichkeit, Großzügigkeit und Lebensfreude“

Am 18. April verstarb einer der letzten Zeugen einer unseligen Zeit. „Er war für uns so viel mehr, als Worte es ausdrücken können. Ein besonderer Mensch voller Herzlichkeit, Großzügigkeit und Lebensfreude“, ist auf der Trauerparte zu lesen. Die Möglichkeit einer persönlichen Abschiednahme ist am Sonntag, dem 3. Mai, in der Aufbahrungshalle St. Martin von 9 bis 18 Uhr möglich.