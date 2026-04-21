Große Trauer in Villach: Kunst-Pionierin Stefanie Pirker verstorben

Die Region nimmt Abschied von Stefanie Pirker, die am 15. April im Alter von 70 Jahren verstorben ist. Über vier Jahrzehnte lang war die gebürtige Feldkirchnerin ein vertrautes Gesicht in der Villacher Bankenwelt. Nach ihrem Rückzug aus dem Bankwesen im Jahr 2015 widmete sie sich mit großer Leidenschaft der Organisation hochwertiger Kunsthandwerksausstellungen.

„Farbenfroher“ Abschied

Trotz einer schweren Erkrankung bewahrte sich Stefanie Pirker ihre positive Lebenseinstellung. Ihrem Wunsch entsprechend soll auch der Abschied im Zeichen der Zuversicht stehen: Die Trauergäste sind eingeladen, in farbenfroher Kleidung zu erscheinen, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Die Verabschiedung findet am 8. Mai um 14 Uhr in der Evangelischen Kirche in St. Ruprecht bei Villach statt. Eine persönliche Abschiednahme ist bereits ab 12:30 Uhr möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.04.2026 um 19:27 Uhr aktualisiert