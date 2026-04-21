Junge Talente überzeugten beim 16. inlehre-Lehrlingswettbewerb

Beim 16. inlehre-Lehrlingswettbewerb der Industriellenvereinigung Kärnten in Villach zeigten 76 Talente aus 27 Industriebetrieben Spitzenleistungen in Deutsch, Englisch und Mathematik. In Deutsch siegte Hannah Satz (Kelag) vor Stephan Krenn (Lam Research) und Adilena Meier (Starmann Group). Katharina Paletti mahnte in ihrer Rede: „Wir müssen unser Konsumverhalten hinterfragen, bewusster einkaufen, Unternehmen in Österreich unterstützen und so Arbeitsplätze schaffen. Unsere Kaufentscheidung hat Macht.“ Gerald Korb ergänzte zum Thema Desinformation: „Fake News spielen mit unseren Emotionen und Ängsten, schaffen Zweifel.“

„Brauchen engagierte und motivierte Nachwuchskräfte“

Den Sieg in Englisch holte Matthias Himmelbauer (Springer Maschinenfabrik), gefolgt von Celine Wallner (Norica Timber) und Marcus Kernmayer (Flex). In Mathematik gewannen Christina Sereinig und Marco Umele (beide Infineon) vor Lukas Gfrerer (Donau Chemie). IV-Geschäftsführerin Claudia Mischensky betonte: „Gleichzeitig wurde einmal mehr deutlich, wie entscheidend Investitionen in die Ausbildung junger Talente sind, um dem Fachkräftemangel zu begegnen und den Industriestandort nachhaltig zu stärken.“ Sparkassen-Vorstand Siegfried Huber lobte das Engagement im Sinne der Initiative „glaubandich“, während Landesrat Peter Reichmann festhielt: „Der Bewerb heute hat gezeigt, welche großartigen Lehrlinge wir hier in Kärnten haben. Sie verdienen unseren größten Respekt.“ Reinhard Pasterk von der IV resümierte: „Wir brauchen engagierte und motivierte Nachwuchskräfte, die bereit sind, Herausforderungen anzunehmen und unseren Standort aktiv mitzugestalten.“