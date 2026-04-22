Lärm, Unfälle, Stress: Verkehrsberuhigung auf B83 gefordert

Auf der B83 bei Kaltschach-Wernberg wächst der Unmut. Anrainer klagen über Lärm, gefährliche Situationen und steigenden Verkehr – jetzt wurde sogar eine Petition gestartet.

Die Petition wurde von der FPÖ gestartet, mehr als 250 Unterschriften sind laut den Blauen mittlerweile bereits zusammengekommen. Im Grunde wird darin ein umfassendes Maßnahmenpaket für mehr Sicherheit, weniger Lärm und bessere Verkehrsbedingungen auf der B83 im Bereich Kaltschach-Wernberg gefordert.

Unfälle, Lärm und Stress für Anrainer

Kritik gibt es an diesem Abschnitt vor allem deswegen, weil sich dort laut Anrainern immer wieder brenzlige Situationen abspielen, insbesondere vor einem stark besuchten Betrieb. Autos bremsen und beschleunigen ständig, was nicht nur für Lärm sorgt, sondern auch das Unfallrisiko erhöht. Besonders das Überqueren der Straße sei für Fußgänger und Radfahrer schwierig. Die FPÖ erklärt, dass es dort bereits wiederholt zu Auffahrunfällen gekommen sei.

Tempo 50 gefordert

FPÖ-Landtagsabgeordneter und Gemeindevorstand Markus di Bernardo betont: „Es ist nicht länger hinnehmbar, dass die Sicherheit der Bevölkerung und die Lebensqualität der Anrainer durch diese Zustände beeinträchtigt werden. Jetzt braucht es klare und wirksame Maßnahmen.“ Allen voran wird eine durchgehende Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h in diesem Bereich gefordert. Zusätzlich sollen Querungshilfen gebaut und der Geh- und Radweg verlängert werden. Auch mehr Polizeikontrollen und Maßnahmen gegen den Lärm stehen auf der Wunschliste der Anrainer.