Wirtepaar verabschiedet sich: „Ihr habt das Rondeau mit Leben gefüllt“

Im Bezirk Villach-Land schließt schon bald ein bunter Treffpunkt für Jung und Alt. Neun Jahre lang hat das Gastwirtpaar den "bewegten" Betrieb geführt, nun ziehen sie "voller Dankbarkeit" einen Schlussstrich.

Bei der Eröffnung im Jahr 2017 waren auch Bgm. Christian Hecher (l.) und Vbgm. Thomas Michenthaler dabei, hier mit dem Gastwirtpaar Nicole und Eberhard Pirker.

Bei der Eröffnung im Jahr 2017 waren auch Bgm. Christian Hecher (l.) und Vbgm. Thomas Michenthaler dabei, hier mit dem Gastwirtpaar Nicole und Eberhard Pirker.

„9 Jahre. Unzählige Getränke. Unendlich viele Geschichten.“ – und nun ist Schluss. Das Gastwirtpaar Nicole und Eberhard Pirker, das das Café Rondeau in Bad Bleiberg (Villach-Land) betrieben hat, verabschiedet sich nach neun Jahren. Ob es bereits Nachfolger gibt bzw. wie es mit dem Café weitergeht, ist derzeit noch nicht bekannt.

Vom Autobusbahnhof zum Café

2017 hat das Ehepaar Pirker den beliebten Treffpunkt übernommen, der bereits auf eine bewegte Geschichte – im wahrsten Sinne des Wortes – zurückblickt. Zuerst stand es nämlich ganz woanders, nämlich mitten Villach am Hans-Gasser-Platz. Dort diente es als Autobusbahnhof. 1986 wurde das Gebäude zum Abriss freigegeben, doch damit war seine Geschichte noch nicht zu Ende: Es wurde rekonstruiert und 2007 in Bad Bleiberg als Café wiedereröffnet.

„Ihr habt das Rondeau mit Leben gefüllt“

In den sozialen Medien erklären Nicole und Eberhard nun: „Nach 9 schönen Jahren schließen wir ein Kapitel, das uns tief geprägt hat — und wir tun es mit einem Herz voller Dankbarkeit.“ Sie blicken sehr positiv auf ihre Zeit in dem einzigartigen Café zurück und danken ihren Mitarbeitern und allen Gästen mit herzlichen Worten: