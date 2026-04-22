Jetzt in Luxus-Location am Wörthersee: „Mad Max“ mit nächstem Kracher

"Baby du bist Kunst!" So das Motto der Frontscheibe der Ausstellungshalle auf der Klagenfurter Straße. Doch seit Wochen steht diese leer. Eine Kunst-Ruine? Von wegen. Denn der Galerist ist damit ins Schloss gezogen!

Der schrille Künstler Max Wiedemann ist längst am Wörthersee heimisch und wartet mit einer neuen Ausstellung auf – diesmal direkt im edlen Schlosshotel in der Veldener Bucht. „Im Spannungsfeld von Klassischer Moderne, zeitgenössischer Kunst und Pop-Art entsteht ein facettenreicher Dialog, der Vergangenheit und Gegenwart in einer neuen, eindrucksvollen Lesart verbindet. Ausdrucksstärke, Aufbruch und künstlerische Freiheit treten dabei in einen lebendigen Austausch“, kündigt der blondierte Kreative die Präsentation neuer Werke im großen Stil an.

Verschiedene Einflüsse

Gezeigt werden unter anderem Werke von Hans Trimborn sowie Positionen aus seinem Umfeld. Christof Drexel führe diese Impulse weiter und stehe zugleich in einem spannenden Bezug zu Edvard Munch. Ergänzt werde dieser Dialog durch die prägnante Pop-Art von Philippe Daron (Daspremont). „Max Max“ führe unterschiedlichen Einflüsse in einer neuen Werkserie zusammen und „zu einer eigenständigen, zeitgenössischen Bildsprache“

©Markus Krücken Max Wiedemann (hier mit einem Besucher der Galerie) ist für seine ausgefallenen Ideen bekannt.

Eröffnungsfeier am 24. April

Die große Eröffnung mit viel Prominenz aus Velden und der Region steigt am 24. April um 18:00 Uhr im Schloss. „In Zusammenarbeit mit Kunst Kontor Kunstkontor Wiesbaden präsentiert die Gallery Wiedemann eine kuratierte Auswahl, die diese spannungsreichen Verbindungen sichtbar macht. Ein besonderer Höhepunkt des Abends ist die Ansprache von Frau Bürgermeisterin Margit Heissenberger“, wird versprochen.

©zVg In der Klagenfurter Straße findet sich nur mehr „Baby du bist Kunst!“.

Festivals in Planung

Dass er ein illustrer Gastgeber ist, bewies der joviale Deutsche bereits im Sommer 2024, als er auf der Klagenfurter Straße noch zuhause war und vor bekannten Gesichtern (Otto Retzer, Hannes Markowitz, Renate Wrann uvm.) zur Galerie-Eröffnung lud. Nun also schon das nächste Kunst-Highlight – direkt am See. Und damit nicht genug: Der polarisierende Macher plant künftig auch elektronische Musik-Festivals am See: DJ Antoine und Co. sollen Mitte Juni im Rosengarten des Schlosses Gas geben.