Wirbel um Campingbad Ossiacher See: Prüfung deckt schwere Mängel auf

Der Stadtrechnungshof Villach hat die Beteiligungsverwaltung Campingbad Ossiacher See überprüft – mit brisantem Ergebnis. Der Bericht bringt zahlreiche Probleme ans Licht, so kam es zu einer Millionenauszahlung ohne Beschluss.

Hintergrund war eine Strukturprüfung der „Beteiligungsverwaltung Campingbad Ossiacher See GmbH“, bei der auch die Modernisierungsmaßnahmen der letzten Jahre im Campingbad Ossiacher See/Annenheim (campingbeach) mitbetrachtet wurde. Ziel der Prüfung durch den Stadtrechnungshof war es, „die Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie die Ordnungsmäßigkeit und die Übereinstimmung mit den bestehenden gesetzlichen Regelungen festzustellen“, heißt es im Bericht. Außerdem sollte die zielorientierte Vorgehensweise der Stadt Villach in der Bewirtschaftung des Campingbades Ossiacher See in Augenschein genommen werden. Der Prüfzeitraum erstreckte sich von 2021 bis 2025.

Kostenüberschreitungen und Verzögerungen

Im Ergebnis zeigt sich, dass so einiges nicht rund läuft. Im Zuge der Prüfung wurden finanzielle, organisatorische und rechtliche Mängel festgestellt. So kam es etwa bei Bauprojekten zu Kostenüberschreitungen und Verzögerungen, die wiederum zu Liquiditätsproblemen führten. Auf Anfrage von 5 Minuten erklärt die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Villach: „Es gab Verzögerungen im Widmungsverfahren, die nicht in unserem Bereich lagen. Daraus ergaben sich massive Verzögerungen bei der geplanten Eröffnung.“

1,3 Millionen Euro ohne Beschluss überwiesen

Die Gesellschaft musste zusätzliche Kredite aufnehmen, um den laufenden Betrieb abzusichern. Laut dem Bericht wurden seitens der Stadt Villach 1,3 Millionen Euro an die CBO GmbH überwiesen – auf Anordnung der Finanzdirektorin, jedoch ohne entsprechende politische Beschlüsse. Auf die Frage von 5 Minuten, wie es zu diesen nicht legitimierten Auszahlungen kommen konnte, erklärt die Stadt, dass im Villacher Gemeinderat in Summe 7,3 Millionen Euro an Investitionskosten für das Camping Bad NEU genehmigt worden seien. Wegen der oben genannten Verzögerungen wurde jedoch ein Überbrückungskredit nötig. Und hier unterlief der Finanzdirektorin ein Irrtum:

Die Annahme der Finanzdirektorin, dass dies ohne Gemeinderatsbeschluss möglich sei, erwies sich als falsch. Daher werden die nötigten Beschlüsse noch im April nachgeholt. Der Überbrückungskredit wird bis Juni an die Stadt Villach verzinst zurücküberwiesen. Es gibt also keinen Schaden, sondern nur einen falschen Ablauf.

Öffentlichkeitsarbeit Stadt Villach

Ungültiger Pachtvertrag übermittelt

Kritik gibt es auch an der Organisation und Kontrolle: Laut Bericht wurden gesetzliche Vorgaben und interne Regeln – etwa bei Beschlüssen des Aufsichtsrates – nicht ausreichend eingehalten. Entscheidungen seien teilweise unzureichend dokumentiert worden. Zudem konnten Zahlungsflüsse nicht klar nachvollzogen werden, da Einnahmen wie Pacht, Betriebskosten und Abgaben gemeinsam verbucht wurden. Auch sei der übermittelte Pachtvertrag veraltet und bereits 1996 abgelaufen gewesen.

Grobe Mängel im Bereich Transparenz

Besonders schwer wiegt jedoch der Vorwurf fehlender Transparenz: Wichtige Unterlagen wurden laut Bericht verspätet oder unvollständig übermittelt. Konkret wird im Bericht auf „die schleppende wie auch unvollständige und mangelhafte Lieferung und Bereitstellung von Prüfgrundlagen“ verwiesen, die Prüfer sprechen diesbezüglich von „unkooperativem Verhalten“, das die Prüfung erheblich verzögerte. Seitens der Stadt Villach wird dazu erklärt, dass die angeforderten Unterlagen zum Zeitpunkt der Prüfung teilweise noch nicht vorhanden gewesen seien. Der Stadtrechnungshof empfahl der Stadt Villach, mögliche rechtliche Schritte zu prüfen und das Beteiligungsmanagement grundlegend zu verbessern.

Zusammenarbeit hätte besser sein können

Und die Stadt räumt ein: „Generell hätte die Zusammenarbeit zwischen Beteiligungsverwaltung und Stadtrechnungshof aber besser ablaufen müssen. Es wurden zwischenzeitlich Vorkehrungen getroffen, um in Zukunft effizienter zusammenzuarbeiten.“ Wie diese Maßnahmen aussehen sollen? Zunächst einmal habe Bürgermeister Günther Albel mittlerweile eine neuerliche Überprüfung des Campingbads angeordnet – „diesmal mit allen Unterlagen, die mittlerweile vorliegen.“ Außerdem werde parallel dazu das Beteiligungsmanagement der Stadt optimiert. Auf die Frage, ob die Stadt rechtliche oder personelle Konsequenzen aus der Causa ziehen werde, gibt es eine klare Antwort: „Ja, es gibt dienstrechtliche Konsequenzen. Zudem wurde die Zuständigkeiten für die Campingbad Ossiacher See GmbH hausintern neu geregelt.“