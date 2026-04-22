Kultgebäude bei Villach sucht neuen Besitzer

Das Rondeau in Bad Bleiberg blickt auf eine spannende Geschichte zurück. Das 1930 von Architekt Oscar Schober designte Gebäude wurde zunächst am Hans-Gasser-Platz in Villach errichtet, wo es viele Jahre lang als Autobahnhof diente. 1986 kam dann der Abrissbescheid – doch damit war die Geschichte des Traditionsgebäudes noch nicht zu Ende. Die komplette Stahlkonstruktion wurde restauriert und 2006 in Bad Bleiberg wieder aufgestellt. Mittlerweile befinden sich das Café Rondeau, ein Pub sowie das Tourismusbüro in dem besonderen Bauwerk. Nun wird das nächste Kapitel aufgeschlagen und zwar in mehr als einer Hinsicht.

Rondeau steht zum Verkauf

Wie 5 Minuten berichtete, zieht das Pächterehepaar Nicole und Eberhard Pirker, die neun Jahre lang das Café Rondeau betrieben, einen Schlussstrich. Mehr dazu hier: Wirtepaar verabschiedet sich: „Ihr habt das Rondeau mit Leben gefüllt“. Doch das ist noch nicht alles: Das gesamte Gebäude steht auf Willhaben zum Verkauf. Der Preis ist mit 450.000 Euro angesetzt. Aktueller Besitzer ist Bad Bleibergs Altbürgermeister Gunnar Illing, der auch eine Apotheke im Ort betreibt und nach wie vor im Gemeinderat tätig ist.

©zVg Das Café Rondeau hat einen ganz eigenen Stil. ©zVg Das Pächterehepaar Pirker zieht sich nach neun Jahren zurück.

Darum wird das geschichtsträchtige Rondeau verkauft

Makler Werner Eder erklärte auf Anfrage von 5 Minuten, warum das geschichtsträchtige Gebäude nun verkauft werden soll. „Der Besitzer hat mittlerweile ein entsprechendes Alter erreicht, nun möchte er kürzertreten und das Gebäude abstoßen“, erklärt Eder im Gespräch mit 5 Minuten. Dies sei jedoch keine Neuigkeit, das Rondeau sei bereits seit rund einem Jahr auf dem Markt – bislang hat sich jedoch noch kein Verkauf ergeben.

©zVg Hinter dem Rondeau befindet sich ein öffentlich zugänglicher großer Park.

Das ändert sich bei Verkauf

Momentan befinden sich im Gebäude neben dem Café Rondeau auch ein kleines Tourismusbüro sowie ein Pub, das vor allem bei Bikern sehr beliebt ist. Auf unsere Frage, wie es mit den Lokalen nach dem Verkauf weitergehen soll, erklärt Eder, dass aktuelle Pächter übernommen werden würden. So würde das Pub weiterhin vom gleichen Pächter betrieben werden, beim Café sieht die Sache nach dem Aus für das Ehepaar Pirker anders aus: „Für das Restaurant wird momentan ein neuer Pächter gesucht, es gibt auch schon einen Interessenten“, verrät der Makler abschließend.