Rathausplatz: Frühlingsblumen werden wieder verschenkt

Hobbygärtner aufgepasst: Am 27. April werden am Rathausplatz wieder die Frühlingsblumen der Osterlandschaft verschenkt. Gleichzeitig wachsen in den städtischen Gewächshäusern bereits mehr als 40.000 Sommerblumen.

„Im Sinne der Nachhaltigkeit werden die Frühlingsblumen in Kartons verpackt und auch heuer wieder an Pflanzenliebhaber verschenkt“, sagt Stadtgrün-Referentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. Die Blumen können als Balkon-, Topf- oder Gartenpflanzen weiterverwendet werden. Die Blumenzwiebeln verbleiben in der Erde, treiben im kommenden Frühling erneut aus und erhalten so ein zweites Leben.

Der Sommer kommt

Gleichzeitig wachsen in den Gewächshäusern der Stadt bereits mehr als 40.000 Sommerblumen, sowie rund 2.000 Kräuter- und Gemüsepflanzen heran, die für die

„Urban-Gardening“-Anlagen vorbereitet werden. „Unser Sortiment reicht von Inkalilien

über Dahlien und Sonnenblumen bis hin zu Pelargonien und Zinnien. Für unsere

Gartenprojekte pflanzen wir Erdbeeren, Paprika, Tomaten und Melanzani“, sagt

Vizebürgermeisterin Katholnig. Die Frühlingsblumen werden Mitte Mai abgeräumt, die Sommerbepflanzung erfolgt traditionell nach den Eisheiligen („Kalten Sophie“ am 15. Mai).