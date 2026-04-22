Schampus und Stories auf dem Wasser: „Seebutler“ geht ins elfte Jahr

"In deinen Diensten" - ist sein Motto. Und er ist eine echte Attraktion mit Tradition am Wörthersee. Denn in diesem Sommer feiert der „Seebutler“ bereits seine elfte Saison.

Stets charmant und eloquent unterhält der Mann in weißem Frack und weißen Handschuhen mit Stories buchstäblich auf dem Silbertablett. 5 Minuten machte eine Tour, die meistens über private Empfehlungen durch Mundpropaganda zustande kommt, aber auch im Netz reserviert werden kann, mit.

Geschichten aus dem Nähkästchen

Seine Identität möchte der Kärntner Kapitän seiner Rolle zuliebe als diskreter Gastgeber an Bord für die Öffentlichkeit natürlich geheim halten. Dafür plaudert der Seebutler auf dem Wasser auch über Privates und aus dem Nähkästchen. Wer wo wohnt und was es wo einmal alles gab, was auf- und zusperrte – der jovialen Frohnatur gehen die Insider-Stories von den Schönen und Reichen auf der 90-minütigen exklusiven Rundfahrt, die am Schloss in der Veldener Bucht startet, gefühlt nie aus.

Den Wörthersee von einer anderen Seite kennenlernen

Dazu gibts standesgemäß ein Glas Schampus sowie Früchte. Ein launiges Goodie für Freunde als besonderes Geburtstagsgeschenk oder kurzweiliges Highlight für Geschäftspartner, um den Wörthersee einmal von einer anderen Seite kennenzulernen. Beliebt ist das Angebot eh! „Ich hab heute wieder zwei Reservierungen für Mai reinbekommen“, sagt der erfahrene Entertainer uns mit einem Schmunzeln. Und stellt schon mal die nächste Pulle Champagner kalt …

©Seebutler | Der „Seebutler“ geht heuer bereits in seine elfte Saison am Wörthersee. ©Markus Krücken | „In deinen Diensten“ – ist sein Motto.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.04.2026 um 16:14 Uhr aktualisiert