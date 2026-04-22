Sauberes Stadtgebiet: Freiwillige Helfer sammeln tonnenweise Müll

Seit geraumer Zeit befreien in Villach freiwillige Helfer im Rahmen der Flurreinigung Wiesen, Felder und Wälder von Müll. Auch in diesem Jahr bittet Natur-und Umweltschutzreferent Sascha Jabali Adeh um tatkräftige Mithilfe. „Das tolle Engagement der vielen Ehrenamtlichen ist Jahr für Jahr wirklich beeindruckend. Ich hoffe sehr, dass sich auch heuer wieder zahlreiche Villacher:innen an dieser Aktion beteiligen.“

„Das ist nicht nur verboten und völlig unnötig …“

Leider gibt es immer noch Menschen, die ihre Abfälle und manchmal sogar Sperr- oder Sondermüll achtlos wegwerfen und in der Natur entsorgen, heißt es in einer Aussendung der Stadt Villach. „Das ist nicht nur verboten und völlig unnötig sondern kann auch wirklich negative Auswirkungen auf unsere Lebensgrundlagen haben, z.B. durch ausrinnende Flüssigkeiten die in Boden oder Gewässer gelangen“, sagt Stadtrat Jabali Adeh. „Es ist einerseits traurig, dass die Flurreinigungsaktion überhaupt notwendig ist. Zugleich ist es aber auch ermutigend zu wissen, dass sich die Villacher:innen so zahlreich für unsere Natur einsetzen und auch bereit sind, Hinterlassenschaften von anderen zu beseitigen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die sich einbringen“

Aktion dauert noch bis Ende Mai

In den vergangenen Jahren haben private Vereine, Schulen, Kindergärten, Betriebe sowie Privatpersonen im Rahmen der Flurreinigungsaktionen zig Tonnen an Müll ehrenamtlich im gesamten Stadtgebiet eingesammelt. Die heurige Aktion dauert von Ende März bis Ende Mai. Unter der Nummer 04242/205-2247 kann man sich für die Ausgabe von Handschuhen und Müllsäcken anmelden, heißt es abschließend. Weitere Informationen findest du auf der Website.