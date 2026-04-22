„Bühne frei für den Hopfen“: Regionale Braukunst am Wochenmarkt

Am kommenden Samstag wird der Wochenmarkt zur Bühne für regionale Braukunst. Beim Hopfenfrühling präsentieren lokale Brauereien ihre Bier- Spezialitäten. Herzhafte Bierschmankerln und Live-Musik gibt es ebenso.

Am Samstag, dem 25. April 2025, wird der Wochenmarkt zur Bühne für regionale Braukunst.

Am Samstag, dem 25. April 2025, wird der Wochenmarkt zur Bühne für regionale Braukunst.

„Bühne frei für den Hopfen“, heißt es am kommenden Samstag, 25. April wieder am Villacher Wochenmarkt. „Die Besucher:innen dürfen sich auf eine genussvolle Mischung aus regionaler Bierkultur, Schmankerln und musikalischer Unterhaltung freuen“, sagt Marktreferent Stadtrat Christian Pober.

Brauereien aus der Region dabei

Mit dabei sind Brauereien aus der Region: die Malle Brauerei aus Wollanig, Turmbräu Maria Gail, Lazy Reaper Brewing aus Villach und mehr, heißt es in einer Aussendung der Stadt Villach. Sie bringen ihre selbst-gebrauten Biere mit, ideal zum Verkosten und für den Austausch mit den Braumeistern. Dazu serviert Wochenmarktwirt und -obmann Gerfried Hopf unter anderem Schweinshaxen, Rindsbraten im Dunkelbier, Bratwürstel mit Bierzwiebel und Lavanttaler Spargel.

Mit musikalischer Umrahmung

Musikalisch umrahmt wird der Vormittag von der Formation „Die 2 Kärntner mit Arnulf“. „Der Hopfenfrühling zeigt einmal mehr, wie vielfältig unser Wochenmarkt ist. Regionale Produzent:innen, hochwertige Lebensmittel und besondere Veranstaltungen schaffen ein qualitativ hochwertiges Erlebnis“, sagt Stadtrat Pober.