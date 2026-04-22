Neue Praxis: Junge Physiotherapeutin siedelt sich in Wernberg an

Seit Anfang März ist Sandra Hafner (25) als Physiotherapeutin in Wernberg tätig. Bürgermeisterin Doris Liposchek gratulierte ihr bei einem Besuch in ihrer Praxis mit einem Blumenstrauß.

„Meine therapeutische Arbeit basiert auf Respekt, Empathie und echter Begegnung. Ich sehe die Therapie als gemeinsamen Prozess, der Orientierung gibt, die Selbstwirksamkeit stärkt und nachhaltige Veränderungen bewirkt“, sagt Sandra Hafner.

Moderne Physiotherapie

Die selbstständige Physiotherapeutin ist auf die Bereiche Neurologie, Orthopädie und Traumatologie, Sportphysiotherapie, Rehabilitation, Ernährung sowie Prävention spezialisiert, heißt es in einer Aussendung der Gemeinde Wernberg. Sie richtete in den Räumlichkeiten der Familie Hufnagel (Bundesstraße 15) ihre Praxis ein. Dort stattete ihr Bürgermeisterin Doris Liposchek einen Besuch ab, um ihr persönlich zu gratulieren und alles Gute zu wünschen. Zusätzlich bietet Hafner ihre Dienste auch an zwei Vormittagen pro Woche (Montag und Donnerstag) in der Ordination von Allgemeinmedizinerin Eva Wöhry-Fiedler an.

„Im Mittelpunkt meiner Arbeit steht der Mensch“

„Im Mittelpunkt meiner Arbeit steht der Mensch mit seinen individuellen Erfahrungen, Ressourcen und Möglichkeiten“, erzählt Hafner. Ihr Ziel ist es, die Beweglichkeit, Kraft und Belastbarkeit ihrer Kundinnen und Kunden nachhaltig zu verbessern. „Mit klarer Diagnostik, Hands-on-Techniken und einem individuellen Übungsprogramm, das zum Alltag meiner Kundinnen und Kunden passt“, ergänzt Hafner. Bei eingeschränkter Mobilität führt sie auch Hausbesuche durch.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.04.2026 um 20:38 Uhr aktualisiert