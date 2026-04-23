Mehr Sicherheit: Stadt Villach startet gratis E-Bike und E-Scooter-Kurse

Die Stadt Villach bietet kostenlose E-Bike und E-Scooter Kurse an. Ziel ist es, mehr Sicherheit im Alltag und Straßenverkehr zu schaffen.

In Kooperation mit ÖAMTC und Mobilitätsanbieter TIER-Dott werden auf Initiative von Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig hin erstmals kostenlose Fahr-Sicherheitskurse für Nutzer von E-Bikes und E-Scootern angeboten, heißt es vonseiten der Stadt Villach.

„Immer wieder gefährliche Situationen“

„Immer mehr Menschen nutzen E-Bikes und E-Scooter. Damit die Villacher:innen sicher unterwegs sind – und weil im Alltag leider immer wieder gefährliche Situationen entstehen – bieten wir gemeinsam mit ÖAMTC und TIER-Dott erstmals kostenlose und praxisnahe Fahrtrainings an“, sagt Bildungs- und Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig, die sich für die Zusammenarbeit bedankt.

„Wichtigkeit von Sicherheit im Straßenverkehr“

„Mit dieser Kooperation unterstreicht die Stadt Villach die Wichtigkeit von Sicherheit im Straßenverkehr. Die originalgetreuen Straßenzüge in unserem Mobilitätspark bieten den Kursteilnehmer:innen ideale Voraussetzungen, um sich in einem sicheren Umfeld mit den Besonderheiten von E-Bikes und E-Scootern vertraut zu machen“, sagt Matthias Zernatto, stellvertretender ÖAMTC-Landesdirektor. „Sicherheit steht bei moderner Mikromobilität an erster Stelle. Gemeinsam mit der Stadt Villach unterstützen wir die kostenlosen Kurse des ÖAMTC, um Nutzer:innen im sicheren Umgang mit E-Scootern und E-Bikes praxisnah zu schulen“, sagt Martin Skerlan, Country Manager TIER-Dott.