147 statt 80 km/h: Führerschein weg auf A2 bei Villach

Eine 27-jährige Lenkerin raste Mittwochnachmittag mit 147 km/h durch eine Baustelle bei Villach, erlaubt waren nur 80. Die Polizei griff sofort durch, die Konsequenz: Der Führerschein ist vorläufig weg.

Im Bereich einer Baustelle auf der A2 Südautobahn, in der Tempo 80 galt, wurde eine Lenkerin mit beinahe doppelt so hoher Geschwindigkeit gemessen. Die Autobahninspektion Villach führte am frühen Nachmittag gezielte Geschwindigkeitskontrollen in Fahrtrichtung Italien durch.

147 km/h bei erlaubten 80 km/h

Gegen 13.38 Uhr wurde eine 27-jährige Fahrzeuglenkerin mit 147 km/h erfasst. Damit überschritt sie die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 67 km/h und das in einem besonders sensiblen Baustellenbereich. Gerade dort gelten strengere Regeln, da erhöhte Unfallgefahr besteht und oft Arbeiter im Einsatz sind. Die Lenkerin wurde kurze Zeit später im Bereich Arnoldstein von den Beamten angehalten. Aufgrund der massiven Überschreitung wurde ihr der Führerschein vorläufig abgenommen. Zusätzlich wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben. Weitere rechtliche Schritte folgen.