Neue Chancen für die Steinhauswiese: Naturschutz statt Hotelbau?

Die Steinhauswiese in Steindorf soll nach dem Willen der Bürgerinitiative als frei zugänglicher Erholungsraum erhalten bleiben und durch sanfte Infrastruktur ökologisch aufgewertet werden.

Die Steinhauswiese in Steindorf soll nach dem Willen der Bürgerinitiative als frei zugänglicher Erholungsraum erhalten bleiben und durch sanfte Infrastruktur ökologisch aufgewertet werden.

Der Widerstand in Steindorf am Ossiacher See hat Wirkung gezeigt: Das Ausschreibungsverfahren für das geplante 300-Betten-Hotel inklusive Badehaus auf der Steinhauswiese wurde vorerst beendet. Für die Bürgerinitiative „Für Unverbaute Seeufer“, die seit zwei Jahren gegen das Projekt kämpft und knapp 5.000 Unterschriften sammelte, ist dies ein entscheidender Moment. Sprecher Manfred Zniva sieht darin mehr als nur einen Aufschub: „Sie eröffnet ein wertvolles Zeitfenster, um über Alternativen zur Verbauung der Steinhauswiese nachzudenken und neue Perspektiven zu entwickeln“, erklärt er gegenüber 5 Minuten.

Qualität vor Quantität im Tourismus

Die Kritik der Initiative richtet sich vor allem gegen die Dimension des Bauvorhabens. Zniva warnt davor, dass Kärnten seine wichtigste Ressource – die freie Zugänglichkeit der Natur – durch massive Infrastrukturprojekte gefährdet. Er verweist dabei auf die Erwartungshaltung der Besucher: „Studien zeigen, dass die übermäßige Verbauung der Seeufer zu den Hauptkritikpunkten von Urlaubsgästen in Kärnten zählt. […] Denn wer möchte seinen Urlaub an einem See verbringen, den man kaum noch zu Gesicht bekommt?“ Neben dem Landschaftsbild bereiten auch praktische Fragen Sorgen. Die bestehende Zufahrt gilt als zu schmal, massive bauliche Eingriffe wie neue Straßen oder Unterführungen stünden im Raum. Zudem stellt Zniva die wirtschaftliche Logik des Neubaus infrage, während bestehende Hotels mit Fachkräftemangel und saisonalen Schließungen kämpfen: „Es stellt sich daher die Frage, warum nicht bestehende Betriebe gestärkt werden, […] anstatt die letzten freien Seeuferflächen zu verbauen.“

Vision einer sanften Nutzung

Anstatt auf Beton setzt die Bürgerinitiative auf ein naturnahes Konzept, das Einheimischen und Gästen gleichermaßen zugutekommen soll. Die Vision: attraktive Wanderwege, ökologische Begrünung und ein kostenloser, ganzjähriger Zugang zum Wasser. Auch eine wirtschaftliche Komponente ist vorgesehen, etwa durch einen Gastronomiebetrieb an der Schiffsanlegestelle oder ein Informationszentrum zum angrenzenden Bleistätter Moor. Laut Zniva wäre damit „auch der Auftrag der K-BV erfüllt, touristische Infrastruktur zu schaffen – und zwar ohne zusätzliche Bodenversiegelung.“

Wissenschaftliche Unterstützung aus Wien

Um diese Ideen zu untermauern, hat die Initiative die Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) ins Boot geholt. Im Mai werden Studierende in einem Workshop konkrete Gestaltungskonzepte für die Wiese entwerfen. Die Ergebnisse sollen anschließend öffentlich ausgestellt werden. Trotz des aktuellen Stopps bleibt die Initiative alarmiert. Für Manfred Zniva ist die Beendigung der Ausschreibung ein „wichtiger Etappenerfolg“, doch das Ziel bleibt die dauerhafte Sicherung der Fläche als öffentlicher Erholungsraum.