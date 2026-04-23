Europa schaut auf den Faaker See: Größtes Fliegenfischer-Fest startet

Vom 24. bis 26. April öffnen das Kulturzentrum Drobollach, das Strandbad Panoramabeach und umliegende Flächen ihre Türen für die größte Fliegenfischmesse ihrer Art.

Erwartet werden rund 3000 Besucherinnen und Besucher aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Italien und weiteren Ländern. Das kostenfreie Programm vereint Technik, Wissen, Austausch und Praxisnähe – vom ersten Expertengespräch bis hin zum freien Schnupperkurs für Einsteiger. Gefischt wird von Land aus und von Fischerbooten am See.

Das ideale Gewässer für Anfänger und Profis

Initiator Karl Gailer ist seit 45 Jahren Obmann des Fischereivereins Forelle Faaker See. „Es war ein Traum, den ich mir erfüllt habe: Das Faaker See-Großfest für Fliegenfischerinnen und Fliegenfischer aus Nah und Fern“, erinnert er sich zurück und betont zugleich die Leitidee der Veranstaltung: „Wir möchten eine Plattform schaffen, auf der Talent, Technik und Umweltbewusstsein zusammenkommen.“ Gailer verweist auf die Standortqualität mit idealem Stillwasser-Gewässer für Fliegenfischen, in dem Anfänger wie auch Profis ihr Können vertiefen und neue Techniken kennenlernen können. „Diese Veranstaltung bietet nicht nur sportliche und fachliche Impulse, sondern auch die Gelegenheit zum Austausch über die Zukunft der Fischerei in der Region. Zudem passt sie perfekt zum Faaker See und zur Region“, unterstreicht Gerhard Hold.

Es ist ein Bildungsauftrag

Initiator Karl Gailer unterstreicht den Sicherheits- und Bildungsauftrag der Veranstaltung:

„Unser Ziel ist, dass jeder Besucher – egal, ob Anfänger oder Profi – sicher und mit Freude

das Fliegenfischen erleben und erlernen kann. Wir vermitteln Grundtechniken, geben

praxisnahe Tipps und zeigen, wie Fliegenfischen nachhaltig betrieben wird.“ Er ergänzt:

„Wichtig ist uns, junge Menschen frühzeitig an das Hobby heranzuführen. Deshalb bieten wir kostenfreie Schnuppermöglichkeiten und Kurse speziell für Kinder und Jugendliche an.“ Veranstaltungsort ist das Kulturzentrum Drobollach, der Faaker See und umliegende Flächen. Veranstalter ist der Fischereiverein Forelle Faaker See in Kooperation mit lokalen Partnern. Alle Programmpunkte finden mit freiem Eintritt statt.