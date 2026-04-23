VSV-Boss gratuliert: „Darum holte Graz den Titel“

Mit 4:0 in der Finalserie sind sie die Eishockey-Könige der ICE! Da fehlt es an Lob für die Graz 99ers aus Kärnten nicht. Speziell aus Villach kommt nach dem „Sweep“ im Finale gegen HC Pustertal Gratulation.

„Graz ist verdient Meister!“, sagt VSV-Boss Herbert Hohenberger gegenüber 5 Minuten, „Wenn ich so durch die ganze Play-off-Runde gehe, haben sie es klar verdient. Ich persönlich glaube wir vom VSV haben sie in der ersten Runde noch am meisten gefordert bei den ersten zwei Spielen. Dann hat man ihre Klasse gesehen.“ Denn im Viertelfinale war für Hohenbergers Villacher gegen den späteren Champion ebenfalls mit 0:4 Schluss.

Darum holte Graz den Titel

Was war der Trumpf für Herbie, der letztlich für die Steirer am Ende den Unterschied ausmachte? „Für mich war’s nach dem Trainerwechsel zu Dan Lacroix so, dass sie sich absolut gesteigert haben, sie waren für mich die konstanteste, beste Mannschaft. Die haben jede Verletzung auch kompensieren können. Auf jeden Fall ist es gut fürs österreichische Eishockey, dass einmal ein anderer Meister geworden ist. Und wir vom VSV wünschen Ihnen viel Spaß beim Feiern. Der Champion bleibt in Österreich!“