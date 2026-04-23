Computer-Trick in Villach: 81-Jährige verliert tausende Euro an Betrüger

81-jährige Villacherin um tausende Euro betrogen: Unbekannte Täter täuschten per Telefon einen Software-Support vor und plünderten via Fernzugriff das Konto der Seniorin.

Eine 81-jährige Frau aus Villach wurde am Mittwochabend Opfer eines Cyber-Betrugs. Gegen 18 Uhr kontaktierte ein Unbekannter die Seniorin und gab vor, Mitarbeiter eines großen Softwareunternehmens zu sein.

Mehrere tausend Euro sind weg

Unter dem Vorwand, einen angeblichen Hackerangriff auf ihren Laptop abzuwehren, überredete er die Frau dazu, ihm Fernzugriff auf das Gerät zu gewähren. In der Folge führten die Täter mehrere Überweisungen vom Konto des Opfers durch. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.04.2026 um 14:50 Uhr aktualisiert