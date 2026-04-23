Kulturelles Engagement wird mit Ehrenzeichen belohnt

Christian Ertl aus Villach ist nicht nur passionierter Weitwanderer, sondern auch tief im kulturellen Leben der Stadt verwurzelt. Seit 39 Jahren singt er im Alpen Adria Chor Villach und ist ebenso fixer Bestandteil des Kirchenchors der Stadtpfarrkirche St. Jakob. Zusätzlich übernimmt er immer wieder die musikalische Gestaltung der Sonntagsmesse als Kantor. „Eine schöne und sinnstiftende ehrenamtliche Aufgabe, mit der ich Herzen berühren kann“, wie er gegenüber 5 Minuten verrät.

©zVg. / privat Gelebtes Brauchtum: Christian Ertl am Villacher Kirchtag.

Ehrung zum 60. Geburtstag

Für sein besonderes Engagement im Kulturbereich wird Ertl anlässlich seines 60. Geburtstages am kommenden Montag, dem 27. April 2026, im Dinzlschloss Villach mit Kultur-Ehrenzeichen der Stadt Villach gewürdigt. Die Entscheidung dazu wurde schon im Vorjahr getroffen. Der Ausschuss für Kultur und Diversität stimmte in seiner Sitzung im November einstimmig dafür.