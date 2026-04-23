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Ein Bild auf 5min.at zeigt Christian Ertl als Kantor bei einer Sonntagsmesse in Villach.
Christian Ertl wird zum 60er ausgezeichnet.
Villach
23/04/2026
Zum 60. Geburtstag
#goodnews

Kulturelles Engagement wird mit Ehrenzeichen belohnt

Christian Ertl wird für sein langjähriges kulturelles Engagement ausgezeichnet. Der Villacher erhält zu seinem 60. Geburtstag das Kultur-Ehrenzeichen der Stadt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(134 Wörter)

Christian Ertl aus Villach ist nicht nur passionierter Weitwanderer, sondern auch tief im kulturellen Leben der Stadt verwurzelt. Seit 39 Jahren singt er im Alpen Adria Chor Villach und ist ebenso fixer Bestandteil des Kirchenchors der Stadtpfarrkirche St. Jakob. Zusätzlich übernimmt er immer wieder die musikalische Gestaltung der Sonntagsmesse als Kantor. „Eine schöne und sinnstiftende ehrenamtliche Aufgabe, mit der ich Herzen berühren kann“, wie er gegenüber 5 Minuten verrät.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Christian Ertl beim Villacher Kirchtag.
©zVg. / privat
Gelebtes Brauchtum: Christian Ertl am Villacher Kirchtag.

Ehrung zum 60. Geburtstag

Für sein besonderes Engagement im Kulturbereich wird Ertl anlässlich seines 60. Geburtstages am kommenden Montag, dem 27. April 2026, im Dinzlschloss Villach mit Kultur-Ehrenzeichen der Stadt Villach gewürdigt. Die Entscheidung dazu wurde schon im Vorjahr getroffen. Der Ausschuss für Kultur und Diversität stimmte in seiner Sitzung im November einstimmig dafür.

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