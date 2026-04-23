Theaterklassiker wird in Villach präsentiert

„Reigen“ gehört seit vielen Jahren zu bekanntesten Bühnenstücken von Arthur Schnitzler. Er schildert darin, wie Frauen und Männer flirten, einander näherkommen. Gleichzeitig beschreibt der Autor in zugespitzter Form die doppelbödige Moral der Gesellschaft. Am Dienstag, dem 5. Mai 2026, ist die Leseperformance auch im Congress Center Villach zu sehen. Begleitet werden die Schauspieler Gerti Drassl, Michael Maertens und Daniel Keberle dabei vom Streichquartett Sonare. Beginn ist um 19.30 Uhr. Tickets sind bei oeticket erhältlich.