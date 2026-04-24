„Hat mein Leben in zwei Teile geteilt“: Villacherin hilft Trauernden

Ein schwerer Autounfall vor fünf Jahren veränderte für Katrin Hüttmannsberger alles: Die Kärntnerin überlebte nur knapp mit einem Genickbruch, verlor jedoch ihren Partner. Heute arbeitet sie als Trauerbegleiterin in Villach und unterstützt Menschen dabei, nach traumatischen Verlusten zurück ins Leben zu finden.

Bruch im Lebenslauf

Der Unfall markierte eine Zäsur, die Katrin Hüttmannsberger als Teilung in ein „Davor“ und ein „Danach“ gegenüber 5 Minuten beschreibt. „In einem einzigen Moment habe ich meinen Partner verloren und stand selbst zwischen Leben und Tod. [..] Die Zeit danach war geprägt von Extremen. Da war zuerst das körperliche Überleben [..]. Aber fast noch herausfordernder war der innere Weg: das Begreifen, was passiert ist.“

Die Arbeit mit dem Schmerz

Der Weg zurück war kein Sprint, sondern ein mühsamer Prozess des Annehmens. Besonders der Umgang mit Schuldgefühlen und die emotionale Achterbahnfahrt stellten enorme Hürden dar. „Ich habe gelernt, dass man nicht darüber hinwegkommt, sondern lernt, damit zu leben. Schritt für Schritt. [..] Nach einem solchen Ereignis entstehen oft Gedanken darüber, ob man etwas hätte anders machen können oder müssen. Für mich war es zunächst wichtig, diese Gedanken überhaupt zu erkennen [..]. Ein entscheidender Schritt war dann, zwischen gefühlter und tatsächlicher Verantwortung zu unterscheiden.“ Geholfen haben ihr dabei vor allem die Natur und eine bewusste Entscheidung für das Weitergehen: „Was mir geholfen hat [..], war vor allem die Natur – und ganz besonders die Berge. Sie waren und sind für mich ein Ort der Ruhe, der Klarheit und auch der Ehrlichkeit. [..] Ein Gedanke, der mich dabei trägt, ist, dass ich mein Leben heute auch für uns beide lebe.“

Raum ohne Bewertung

Ihre persönlichen Erfahrungen führten sie schließlich zu ihrem heutigen Beruf. Als Trauerbegleiterin möchte sie die Lücken füllen, die sie selbst schmerzlich gespürt hat. „Ich habe mich entschieden, Trauerbegleiterin zu werden, weil mir in meiner eigenen Trauer oft genau die Worte gefehlt haben, die ich so dringend gebraucht hätte. [..] Trauer ist kein klarer, linearer Prozess. Sie lässt sich nicht in Phasen einteilen, die man einfach ‚abarbeitet‘.“ Für Menschen in ähnlichen Situationen hat sie eine klare Botschaft: Es gibt kein „Richtig“ oder „Falsch“ beim Trauern. „Man muss nicht funktionieren, nicht stark sein für andere, nicht schnell wieder zurück ins Leben. Jeder Mensch hat sein eigenes Tempo. [..] Unterstützung anzunehmen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke“, erklärt sie abschließend.