Öffi-Unterricht: Schüler lernen, wie man sicher zur Schule kommt

In Zusammenarbeit mit Dr. Richard lernten heuer hunderte Volksschulkinder anhand eines Mobilitätstrainings, wie man sich sicher in und mit öffentlichen Verkehrsmitteln bewegt.

Seit dem Jahr 2024 gibt es die Mobilitätstrainings in Zusammenarbeit der Stadt Villach und Dr. Richard. Das Ziel ist es, Volksschulkindern den richtigen Umgang mit öffentlichen Verkehrsmitteln beizubringen. Diesmal findet das Training in der VS 7 und 8 Landskron statt.

Mit Übungen sicher im öffentlichen Verkehr

In theoretischen und praktischen Übungen lernen die Kinder, wie sie Busfahrten meistern und sich im Straßenverkehr verhalten. „Die Sicherheit am Schulweg liegt uns sehr am Herzen. Ziel ist es auch, schon die Kleinsten für den öffentlichen Verkehr zu begeistern. Man kann gar nicht früh genug damit beginnen, für Sicherheit im Straßenverkehr und Umweltbewusstsein zu sensibilisieren“, sagt Villachs Mobilitätsreferent Stadtrat Sascha Jabali Adeh.

Von der Theorie bis zur Praxis

Den Kindern wird zuerst das Basiswissen vermittelt. Dies beinhaltet theoretisches Wissen über den Weg zur Haltestelle sowie das Verhalten beim Einsteigen und während der Fahrt. Auch das Aussteigen und der Weg von der Haltestelle zur Schule werden besprochen. In der Praxis geht es hinaus an die Haltestelle und hinein in den Bus. Die gesamte Schulung dauert rund 90 Minuten und endet mit einer Belohnung: Alle Kinder erhalten eigene Urkunden sowie Goodie-Bags.