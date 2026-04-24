Schockfund in Kärnten: Spitze Nadel steckte in Gummibärchen

Eine Mutter aus dem Bezirk Villach-Land schlug kürzlich Alarm. Die Frau hatte eine Packung Gummibärchen in einem Kärntner Supermarkt gekauft. Diese dürfte manipuliert worden sein. Denn in einem der Fruchtgummis steckte eine Nadel.

In einer Ortschaft der Gemeinde Finkenstein am Faaker See hätte ein TikTok-Trend beinahe ein böses Ende genommen. „Wir haben dieses Spaßglas gemacht“, schildert Alexandra gegenüber 5 Minuten. Im Zuge dessen haben sie allerhand Süßigkeiten zum Naschen in ein Behältnis abgefüllt. Auch der Freund von Alexandras Tochter griff zu, und machte dabei einen schockierenden Fund. „Gott sei Dank hat er nicht reingebissen!“

Spitze Nadel in Gummibärchen gefunden

Tatsächlich steckte in einem der Gummibärchen nämlich eine spitze Nadel. „Leider habe ich die Verpackung nicht mehr“, so Alexandra. Gekauft habe sie die Süßigkeiten aber in einem nahen Supermarkt. Dort bestätigt man auf Nachfrage von 5 Minuten die Produktreklamation. „Wir stehen mit der Kundin in Kontakt. Das Produkt wurde aus den Regalen im Markt vorerst entfernt“, versichert eine Sprecherin des Unternehmens. Alexandra ist jedenfalls geschockt: „Ich finde es erschreckend und traurig, dass wir mittlerweile unseren Kindern nichts mehr kaufen können. Jeden Tag solche Nachrichten und dann trifft es einen selbst!“