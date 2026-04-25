Einsatzreicher Tag: Von der Übung direkt zur Lebensrettung

Am Freitag hatte die Freiwillige Feuerwehr Fürnitz viel zu tun. Eine Übung und gleich zwei Einsätze warteten auf die Floriani.

Am gestrigen Freitag wurde die FF Fürnitz kurz vor 18 Uhr zu einer kleinen Ölspur auf die B83 in Fürnitz alarmiert. Dieser Einsatz konnte rasch abgearbeitet werden. Aber das war nicht der einzige Einsatz der Floriani an diesem Tag.

Zuerst Übung – dann Ernst

Um 19 Uhr gab es dann die geplante interne Übung, ein Brandeinsatz wurde simuliert. „Weniger als eine Stunde nach Übungsende – wir waren gerade mit den letzten Arbeiten an unseren Fahrzeugen fertig geworden – die nächste Einsatzalarmierung“, berichten die Mitglieder der FF. Aufmerksame Nachbarn hatten in einem Mehrparteienhaus in Fürnitz einen piepsenden Heimrauchmelder wahrgenommen.

Rauchmelder retten Leben

Vor Ort angekommen, konnten sich die Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz rasch Zugang zur stark verrauchten Wohnung verschaffen, eine Person ins Freie bringen und dem Rettungsdienst übergeben. „Wieder einmal hat sich gezeigt, dass Rauchmelder Leben retten können“, schreiben die Floriani. Rund 18 Feuerwehrleute waren insgesamt im Einsatz.