Beim Hufeauskratzen: Stute tritt Landwirt ins Gesicht – schwer verletzt

Was als Routine began, endet ein Sekunden dramatisch: In Rosegg (Bezirk Villach) trat eine Stute plötzlich aus und traf einen 35-jährigen Landwirt im Gesicht. Er wurde schwer verletzt ins LKH Villach gebracht.

Am Samstag, dem 25. April 2026, begann der Tag für einen Landwirt im Bezirk Villach-Land wie gewohnt. Gegen 8 Uhr arbeitete der 35-Jährige auf seinem Hof im Gemeindegebiet von Rosegg. Bei der Versorgung seiner Tiere kam es jedoch zu einem folgenschweren Zwischenfall. Während er die Hufe an der Hinterhand seiner dreijährigen Stute auskratzte, reagierte das Tier plötzlich völlig unerwartet. Die Stute schlug aus und traf den Mann direkt im Gesicht. „Dabei wurde er schwer verletzt und nach Erstversorgung vor Ort mit der Rettung ins LKH Villach eingeliefert“, teilt die Landespolizeidirektion Kärnten abschließend mit.