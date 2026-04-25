Einbrecher schlug mit Stein Terrassentür ein

In der Nacht auf Samstag kam es im Stadtgebiet von Villach zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter schhlug mit einem Stein die Terrassentür eines Einfamilienhauses ein und verschaffte sich so Zugang.

In der Nacht auf den 25. April 2025 kam es zu einem Einbruch in Villach. Ein bislang unbekannter Täter griff zu einem Stein und schlug damit die Terrassentür eines Einfamilienhauses ein. „Das Erdgeschoss ist unbewohnt“, führen die Beamten der Polizeiinspektion Neufellach aus. Dennoch konnten zwei Schlagbohrmaschinen mit einem Gesamtwert von mehreren hundert Euro erbeutet werden. Die Ermittlungen laufen.