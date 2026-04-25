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Symbolfoto
Symbolfoto von 5min.at: Einbrecher schlägt ein Fenster ein.
Ein Einbrecher verschafft sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus.
Villach
25/04/2026
In der Nacht

Einbrecher schlug mit Stein Terrassentür ein

In der Nacht auf Samstag kam es im Stadtgebiet von Villach zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter schhlug mit einem Stein die Terrassentür eines Einfamilienhauses ein und verschaffte sich so Zugang.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(66 Wörter)

In der Nacht auf den 25. April 2025 kam es zu einem Einbruch in Villach. Ein bislang unbekannter Täter griff zu einem Stein und schlug damit die Terrassentür eines Einfamilienhauses ein. „Das Erdgeschoss ist unbewohnt“, führen die Beamten der Polizeiinspektion Neufellach aus. Dennoch konnten zwei Schlagbohrmaschinen mit einem Gesamtwert von mehreren hundert Euro erbeutet werden. Die Ermittlungen laufen.

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