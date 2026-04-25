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/ ©zVg. / Frierss
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Pop-up-Filiale am Casinoplatz.
„Frierss am See“ eröffnet im Mai 2026 in Velden.
Velden am Wörthersee
25/04/2026
Frierss am See
#goodnews

Traditionsbetrieb eröffnet Pop-up-Filiale in Velden

Der Kärntner Familienbetrieb "Frierss" zieht in das ehemalige Geschäftslokal der Fleischerei Goritschnigg ein. Mitte Mai wird die Pop-up-Filiale am Casinoplatz eröffnet.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)

Nach der Schließung im Jänner wurde das ehemalige Geschäftslokal der Fleischerei Goritschnigg von einem Kärntner Investor gekauft – nun zieht dort neues Leben ein. Bereits Mitte Mai eröffnet mit „Frierss am See“ eine Pop-up-Filiale am Casinoplatz. Velden behält damit sein Fleischerfachgeschäft. „Im Mittelpunkt stehen in gewohnter Frierss Manier köstliche Fleisch-, Wurst- und Schinkenspezialitäten aus eigener Produktion – regional, ehrlich und handwerklich gefertigt. Ergänzt durch ausgewählte Alpe-Adria-Delikatessen, die man sonst nur selten findet“, gibt Geschäftsführer Christoph Frierss abschließend einen kleinen Vorgeschmack.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Geschäftsführer Christoph Frierss.
© Frierss/Martin Hofmann
Am Foto: Geschäftsführer Christoph Frierss
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