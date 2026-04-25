Traditionsbetrieb eröffnet Pop-up-Filiale in Velden

Nach der Schließung im Jänner wurde das ehemalige Geschäftslokal der Fleischerei Goritschnigg von einem Kärntner Investor gekauft – nun zieht dort neues Leben ein. Bereits Mitte Mai eröffnet mit „Frierss am See“ eine Pop-up-Filiale am Casinoplatz. Velden behält damit sein Fleischerfachgeschäft. „Im Mittelpunkt stehen in gewohnter Frierss Manier köstliche Fleisch-, Wurst- und Schinkenspezialitäten aus eigener Produktion – regional, ehrlich und handwerklich gefertigt. Ergänzt durch ausgewählte Alpe-Adria-Delikatessen, die man sonst nur selten findet“, gibt Geschäftsführer Christoph Frierss abschließend einen kleinen Vorgeschmack.

© Frierss/Martin Hofmann Am Foto: Geschäftsführer Christoph Frierss