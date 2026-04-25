Neue KFZ-Werkstatt in Bad Bleiberg eröffnet

Anfang April hat Kevin Köfler den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt: In Bad Bleiberg eröffnete er seine eigene KFZ-Werkstatt und erfüllt sich damit einen lang gehegten Traum.

„Kevin Köfler hat mit viel Energie und Einsatz alte Garagen in eine funktionale Werkstatt aufgewertet. Ich wünsche ihm für seinen unternehmerischen Weg alles Gute und ein florierendes Geschäft“, betont Bürgermeister Christian Hecher (ULB) anlässlich der Neueröffnung. Köflers Betrieb konzentriert sich vorwiegend auf die §57a-Überprüfung („Pickerl“). Zusätzlich werden auch Service- und Reparaturarbeiten durchgeführt. Termine können telefonisch unter 0676/9290055 vereinbart werden.