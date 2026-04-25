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/ ©Marktgemeinde Bad Bleiberg
Ein Bild auf 5min.at zeigt vier Männer und eine Frau vor einer Kfz-Werkstatt in Bad Bleiberg.
Eine neue KFZ-Werkstatt wurde in Bad Bleiberg eröffnet.
Bad Bleiberg
25/04/2026
Anfang April
#goodnews

Neue KFZ-Werkstatt in Bad Bleiberg eröffnet

Anfang April hat Kevin Köfler den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt: In Bad Bleiberg eröffnete er seine eigene KFZ-Werkstatt und erfüllt sich damit einen lang gehegten Traum.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(78 Wörter)

Kevin Köfler hat mit viel Energie und Einsatz alte Garagen in eine funktionale Werkstatt aufgewertet. Ich wünsche ihm für seinen unternehmerischen Weg alles Gute und ein florierendes Geschäft“, betont Bürgermeister Christian Hecher (ULB) anlässlich der Neueröffnung. Köflers Betrieb konzentriert sich vorwiegend auf die §57a-Überprüfung („Pickerl“). Zusätzlich werden auch Service- und Reparaturarbeiten durchgeführt. Termine können telefonisch unter 0676/9290055 vereinbart werden.

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