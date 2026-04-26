Diebe schlugen auf Hotel-Parkplatz zu

Dreiste Diebe waren in der Nacht auf Sonntag auf dem Parkplatz eines Hotels im Bezirk Villach-Land zugange. Zwei E-Bikes wurden von einem Fahrradträger abmontiert und gestohlen.

Laut erstem Ermittlungsstand der Polizei befanden sich die beiden E-Bikes auf einem Fahrradträger, der wiederum auf einem Auto montiert war. Dieses war auf dem Parkplatz eines Hotels im Bezirk Villach-Land abgestellt. „Die Fahrräder waren sowohl mit dem Haltearm des Fahrradträgers versperrt als auch zusätzlich mit einem Kettenschloss gesichert“, stellen die Beamten fest. Nichtsdestotrotz haben bislang unbekannte Täter zugeschlagen. Von den Rädern fehlt nun jede Spur. Den Urlaubern aus Deutschland entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.