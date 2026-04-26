Künstlerin lässt sich queer-feministische Texte live tätowieren

Über mehrere Wochen hinweg entstand die partizipative Installation „Queer-feministische Zeilen“ von Elisa Vladilo, an der sich Menschen aus Kunst, Wissenschaft und Aktivismus beteiligten. Sie brachten Texte von Autorinnen* sowie nicht-binären Schreibenden ein, die sich mit Fragen zu Gender, Identität, Körper und gesellschaftlichen Strukturen befassen. Gemeinsam wurden daraus Ausschnitte ausgewählt und auf großformatige Installationen übertragen. Zum Abschluss wird dieser Prozess nun fortgesetzt: Beim „Haut-Manifest“ am 30. April 2026, ab 18 Uhr, werden der Künstlerin Simone Dueller ausgewählte Textstellen live tätowiert.

©Anastasiia Udovychenko Am 30. April 2026 endet die Residenz „Queer-feministische Zeilen“ von Elisa Vladilo in den schau.Räumen Villach.

Worte, die unter die Haut gehen

Die Installation wird damit vom Raum in den Körper überführt. „Ich habe Aaiún Nins Gedicht gewählt, weil es etwas ausspricht, das viele von uns gelernt haben zu verschweigen: wie Gewalt, Scham und Anpassung sich in Körper einschreiben ‚blow after blow‘. Obwohl ich heute als Mann gelesen werde, trage ich die Lektionen weiblicher Sozialisation in mir: das Beine-Schließen, das Still-Sein, das Schmerz-Herunterschlucken. Und die Wut im Bauch, die keinen Raum haben durfte. Diese Erfahrungen verschwinden nicht mit veränderter Lesbarkeit, sie bleiben eingeschrieben. Queer-feministische Literatur ist für mich ein Resonanzraum für widersprüchliche, verkörperte Identität und ein Widerstand gegen die Auslöschung queerer Biografien“, erklärt Mitch Noah Münzer. Die partizipative Installation läuft noch bis 30. April 2026 und ist jeweils dienstags von 10 bis 14 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.