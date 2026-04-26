Kärntner feiert ersten Staatsmeistertitel seiner Karriere

Erfolg für Kärnten: Felix Mader von den Naturfreunden Villach sicherte sich am Samstag bei der Staatsmeisterschaft in Innsbruck den Sieg im Seilklettern.

Felix Mader feiert den ersten Staatsmeistertitel seiner Karriere. Bereits in der Qualifikation überzeugte er mit einer starken Leistung und reihte sich direkt hinter dem Führenden ein. Im Finale legte er dann noch einmal nach: „Ich habe versucht, meinen eigenen Stil zu klettern und nicht zu viel nachzudenken. Am Ende ist es sehr gut aufgegangen.“ Mattea Pötzi vom AV Villach sicherte sich übrigens den Vizestaatsmeistertitel bei den Damen.

©Nils Lang Felix Mader stand am Samstag ganz oben am Podest.

Mader peilt Weltcup in China an

Für Mader beginnt in zwei Wochen übrigens die internationale Wettkampfsaison. Sein erster Einsatz führt ihn zum Weltcup nach Wujiang in China. „Ich fühle mich schon wirklich gut, aber noch bei weitem nicht in meiner Topform. Die kommenden Trainingswochen werden entscheidend sein“, erklärt er abschließend.