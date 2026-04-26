Wernbergerin erfüllte sich Traum vom eigenen Tattoostudio

Christina Fortunat (35) hat sich beruflich neu orientiert: Nach acht Jahren als selbstständige Nageldesignerin ließ sie sich im Vorjahr zur Tätowiererin ausbilden. Im Jänner erhielt sie ihren Meisterbrief und eröffnete ihr eigenes Studio in Wernberg. Bürgermeisterin Doris Liposchek (SPÖ) machte sich kürzlich selbst ein Bild von den rund 100 Quadratmetern großen Räumlichkeiten im Gebäude der Familie Hufnagel an der Bundesstraße.

Fortunat: „Genau das schätze ich an meiner Arbeit“

Die Gemeindechefin nutzte auch gleich die Gelegenheit, sich aus erster Hand über aktuelle Trends zu informieren. Fortunat: „Immer mehr Kundinnen und Kunden lassen sich tätowieren, um den Verlust eines geliebten Menschen oder Tieres zu verarbeiten – etwa durch Fingerabdrücke oder Namen. Genau das schätze ich an meiner Arbeit: dass sie eine besondere Bedeutung hat.“