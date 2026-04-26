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/ ©Gemeinde Wernberg
Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Frauen und einen Mann. Die mittlere hält einen Blumenstrauß.
Bürgermeisterin Doris Liposchek besuchte das neue Tattoostudio von Christina Fortunat.
Wernberg
26/04/2026
Neueröffnung
#goodnews

Wernbergerin erfüllte sich Traum vom eigenen Tattoostudio

Seit Anfang des Jahres betreibt Christina Fortunat in Wernberg ein eigenes Tattoostudio. Auch Bürgermeisterin Doris Liposchek (SPÖ) schaute nun vorbei.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(141 Wörter)

Christina Fortunat (35) hat sich beruflich neu orientiert: Nach acht Jahren als selbstständige Nageldesignerin ließ sie sich im Vorjahr zur Tätowiererin ausbilden. Im Jänner erhielt sie ihren Meisterbrief und eröffnete ihr eigenes Studio in Wernberg. Bürgermeisterin Doris Liposchek (SPÖ) machte sich kürzlich selbst ein Bild von den rund 100 Quadratmetern großen Räumlichkeiten im Gebäude der Familie Hufnagel an der Bundesstraße.

Fortunat: „Genau das schätze ich an meiner Arbeit“

Die Gemeindechefin nutzte auch gleich die Gelegenheit, sich aus erster Hand über aktuelle Trends zu informieren. Fortunat: „Immer mehr Kundinnen und Kunden lassen sich tätowieren, um den Verlust eines geliebten Menschen oder Tieres zu verarbeiten – etwa durch Fingerabdrücke oder Namen. Genau das schätze ich an meiner Arbeit: dass sie eine besondere Bedeutung hat.“

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