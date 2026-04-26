Auffahrunfall: Motorradlenkerin schwer verletzt

Am Sonntagnachmittag rückten Einsatzkräfte zu einer Kreuzung nahe Riegersdorf im Bezirk Villach-Land aus. Dort ist es zu einem Auffahrunfall gekommen.

Am Sonntag ereignete sich im Bereich der Kreuzung Wurzenpassstraße (B109) und Kärntner Straße (B83) ein Unfall. Aus bislang unbekannter Ursache hat eine 58-jährige Motorradlenkerin aus Oberösterreich übersehen, dass das vor ihr fahrende Auto verkehrsbedingt anhielt. „Die Frau fuhr auf das Heck auf und kam zu Sturz“, heißt es vonseiten der Polizei. Dabei zog sich die Bikerin schwere Verletzungen.

Kärntner Straße vorübergehend gesperrt

„Sie wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das LKH Villach eingeliefert“, so die Beamten weiter. Die B83 war für die Dauer der Unfallaufnahme für rund 20 Minuten in beide Richtungen gesperrt. Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr Siebenbrünn/Riegersdorf.