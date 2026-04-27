Sirenenalarm in Villach-Land: Lastkraftwagen verlor haufenweise Diesel

Feuerwehreinsatz in Wernberg: Am Montagmorgen rückte die FF Wernberg ins Ortszentrum aus, um austretenden Diesel eines Lkw auf einem Parkplatz zu binden und die Umweltgefahr zu bannen.

Am Montagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Wernberg gegen 6 Uhr zu einem technischen Einsatz alarmiert. Auf einem Parkplatz im Ortszentrum war bei einem Lastkraftwagen Dieselkraftstoff ausgetreten.

Umweltgefährdung sowie Rutschgefahr verhindert

Die Einsatzkräfte sicherten die betroffene Stelle ab und banden den ausgelaufenen Kraftstoff mit entsprechenden Mitteln, um eine Umweltgefährdung sowie eine Rutschgefahr auf dem Parkflächenareal zu verhindern. Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten konnte die Feuerwehr wieder in das Rüsthaus einrücken und die Einsatzbereitschaft vollständig wiederherstellen.