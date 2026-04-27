Bundesheer-Konvoi bei Villach gesichtet: Das steckt dahinter

Ein Konvoi des Bundesheeres wurde am Montagmorgen in Richtung Villach fahrend gesichtet und sorgte für Spekulationen über einen Einsatz beim Waldbrand. Das Militärkommando klärt nun über die Hintergründe auf.

Am Montagmorgen sorgte eine Militärkolonne im Kärntner Frühverkehr für Aufsehen. Mehrere Leser beobachteten im Bereich der Abfahrt Velden Ost unterschiedliche Heeresfahrzeuge mit Fahrtrichtung Villach. Angesichts der aktuellen Lage kam die Vermutung auf, die Einheiten könnten zur Unterstützung bei der Waldbrandbekämpfung im Raum Hermagor unterwegs sein.

„Kein Zusammenhang mit Waldbrand“

Auf Anfrage von 5 Minuten gab das Bundesheer jedoch Entwarnung bezüglich eines Großeinsatzes. Zwar lassen sich anhand von Leserfotos keine exakten Einheitsangaben feststellen, doch Oberstleutnant Christoph Hofmeister stellt klar: „Zum Waldbrand fahren sie mit ziemlicher Sicherheit nicht.“

Routine im Fokus

Hinter der Sichtung steckt laut Militärkommando kein außergewöhnliches Ereignis. Vielmehr handele es sich um den militärischen Alltag auf Kärntens Straßen. „Es wird von einer ganz normalen Truppenbewegung ausgegangen, es könnte aber auch sein, dass sie zum Schießplatz Marwiesen fahren. Von etwas Großem ist hier nicht auszugehen“, schilderte Hofmeister abschließend. Pendler im Raum Villach müssen also nicht mit Einschränkungen rechnen, der Konvoi ist Teil des regulären Dienstbetriebs.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.04.2026 um 09:13 Uhr aktualisiert