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/ ©Fotomontage Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Dachdecker und ein kaputtes Sparschwein im Vordergrund.
Nach dem Insolvenzantrag wurde Klaus Karner als Verwalter bestellt. Die erste Tagsatzung ist für den 9. Juni 2026 angesetzt.
Villach
27/04/2026
Konkursverfahren

Bau-Insolvenz in Villach: Konkursverfahren über Sanierungsfirma eröffnet

Konkurs am Landesgericht Klagenfurt: Über die Villacher Renosol GmbH wurde ein Verfahren eröffnet, wie der KSV 1870 berichtet.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(136 Wörter)

Über das Vermögen der Renosol GmbH mit Sitz in Villach wurde am Landesgericht Klagenfurt über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen ist als Baugewerbetreibender breit aufgestellt und deckt Bereiche wie Gebäudesanierung, Gebäudetrocknung, Leckortung sowie allgemeine Baumeisterarbeiten ab. Zudem umfasst das Tätigkeitsfeld die Errichtung und Sanierung von Fassaden sowie den Einbau und Austausch von Fenstern.

Aktiva sowie Passiva nicht bekannt

Wie der KSV 1870 berichtet, liegen derzeit noch keine detaillierten Informationen über das konkrete Ausmaß der Aktiva und Passiva vor. Zum Insolvenzverwalter wurde der Villacher Rechtsanwalt Klaus Karner bestellt. „Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum Ablauf der Anmeldefrist angemeldet werden“, berichtet der KSV 1870 weiter. Die erste Gläubigerversammlung, die gleichzeitig als Berichts- und Prüfungstagsatzung dient, wurde für den 9. Juni anberaumt.

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