Bau-Insolvenz in Villach: Konkursverfahren über Sanierungsfirma eröffnet
Konkurs am Landesgericht Klagenfurt: Über die Villacher Renosol GmbH wurde ein Verfahren eröffnet, wie der KSV 1870 berichtet.
Über das Vermögen der Renosol GmbH mit Sitz in Villach wurde am Landesgericht Klagenfurt über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen ist als Baugewerbetreibender breit aufgestellt und deckt Bereiche wie Gebäudesanierung, Gebäudetrocknung, Leckortung sowie allgemeine Baumeisterarbeiten ab. Zudem umfasst das Tätigkeitsfeld die Errichtung und Sanierung von Fassaden sowie den Einbau und Austausch von Fenstern.
Aktiva sowie Passiva nicht bekannt
Wie der KSV 1870 berichtet, liegen derzeit noch keine detaillierten Informationen über das konkrete Ausmaß der Aktiva und Passiva vor. Zum Insolvenzverwalter wurde der Villacher Rechtsanwalt Klaus Karner bestellt. „Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum Ablauf der Anmeldefrist angemeldet werden“, berichtet der KSV 1870 weiter. Die erste Gläubigerversammlung, die gleichzeitig als Berichts- und Prüfungstagsatzung dient, wurde für den 9. Juni anberaumt.