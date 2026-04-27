Bau-Insolvenz in Villach: Konkursverfahren über Sanierungsfirma eröffnet

Nach dem Insolvenzantrag wurde Klaus Karner als Verwalter bestellt. Die erste Tagsatzung ist für den 9. Juni 2026 angesetzt.

Nach dem Insolvenzantrag wurde Klaus Karner als Verwalter bestellt. Die erste Tagsatzung ist für den 9. Juni 2026 angesetzt.

Über das Vermögen der Renosol GmbH mit Sitz in Villach wurde am Landesgericht Klagenfurt über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen ist als Baugewerbetreibender breit aufgestellt und deckt Bereiche wie Gebäudesanierung, Gebäudetrocknung, Leckortung sowie allgemeine Baumeisterarbeiten ab. Zudem umfasst das Tätigkeitsfeld die Errichtung und Sanierung von Fassaden sowie den Einbau und Austausch von Fenstern.

Aktiva sowie Passiva nicht bekannt

Wie der KSV 1870 berichtet, liegen derzeit noch keine detaillierten Informationen über das konkrete Ausmaß der Aktiva und Passiva vor. Zum Insolvenzverwalter wurde der Villacher Rechtsanwalt Klaus Karner bestellt. „Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum Ablauf der Anmeldefrist angemeldet werden“, berichtet der KSV 1870 weiter. Die erste Gläubigerversammlung, die gleichzeitig als Berichts- und Prüfungstagsatzung dient, wurde für den 9. Juni anberaumt.