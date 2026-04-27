Security-Firma schlittert in die Pleite: 7 Mitarbeiter betroffen

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV 1870) am Montag, den 27. April, bekannt gaben, wurde über das Vermögen der „Infinity Security e. U.“ über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Unternehmensgegenstand ist die Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen, wie beispielsweise Objektbewachung, Personenschutz, Veranstaltungssicherheit, Einlasskontrollen usw. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Velden am Wörthersee.

Sieben Mitarbeiter von Insolvenz betroffen

Über die Höhe der Passiva ist derzeit noch nichts bekannt, doch von der Insolvenz sind ersten Informationen zufolge sieben Mitarbeiter betroffen. Als Insolvenzverwalter fungiert Christoph Reiner aus Villach. Gläubiger können ihre Forderungen ab sofort und bis 26. Mai 2026 über den AKV und den KSV 1870 anmelden.