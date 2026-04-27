Traditionsreicher Kärntner Nahversorger vor ungewisser Zukunft

Im Gailtal steht ein Traditionsbetrieb vor einem Neuanfang. Bereits seit über 100 Jahren gibt es den Nahversorger in Nötsch, seit 1994 führt ihn Anton Kovsca. Nun stehen Veränderungen an, wie er im 5-Minuten-Gespräch erzählt.

Anton Kovsca führt den Adeg in Nötsch in Gailtal bereits seit 1994 in dritter Generation – doch der Nahversorger an sich existiert bereits viel länger. „Den Betrieb gibt es schon seit über 100 Jahren“, erzählt Kovsca im Gespräch mit 5 Minuten stolz. Und legt nach: „Es ist ein Traditionskaufhaus, wie es in Kärnten wahrscheinlich kein zweites mehr gibt.“ Grund dafür ist vor allem das breite Sortiment des Gemischtwarenladens und die Spezialisierung auf zwei Bereiche: Beim Adeg in Nötsch gibt’s nämlich nicht nur Lebensmittel zu kaufen, auch ein Baumarkt ist dabei. Außerdem sind Haushaltswaren, Bekleidung, Schuhe und noch so einiges mehr im Angebot. Doch nun stehen dem Nahversorger, der sich mitten im Ort befindet, Veränderungen bevor.

„Umstrukturierungen“ geplant

Innerhalb der Bevölkerung kursieren bereits Gerüchte über eine bevorstehende Schließung, weswegen 5 Minuten bei Kovsca, der seit 2024 auch als Gremialobmann an der Spitze des Kärntner Lebensmittelhandels steht, nachgefragt hat, was an der Sache dran ist. Nach kurzem Zögern die Antwort: „Es wird gewisse Umstrukturierungsmaßnahmen geben.“ Aufgrund seines fortgeschrittenen Alters arbeite er aktuell mit seinen Mitarbeitern daran, eine Nachfolgelösung auf die Beine zu stellen.

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Konzept steht, Verhandlungen laufen

Eine Schließung wäre aber der „worst case“, geplant ist vielmehr, dass seine Mitarbeiter den Betrieb ohne ihn fortführen. „Es gibt schon ein komplettes Konzept, jetzt kommt es darauf an, inwieweit das von Banken und von öffentlicher Seite unterstützt wird“, erklärt Kovsca. Denn es sind doch einige finanzielle Investitionen notwendig, wobei derzeit noch nicht genau geklärt ist, welche Bereiche des Geschäfts betroffen sind. Auch das hängt von Förderungszusagen und Haftungsfragen ab. „Der Spielraum ist relativ groß“, so Kovsca. Was aktuell klar ist: Die Verhandlungen laufen und der Geschäftsführer ist positiv gestimmt: „Ich unterstütze, wo es geht, und beim Rest müssen wir schauen, dass wir das gemeinsam auf die Beine stellen.“

Adeg als Uhrwerk

Würde es zum Äußersten kommen und der Adeg in Nötsch schließen müssen, wäre das laut Kovsca vor allem für die örtliche Bevölkerung, die zu Fuß einkaufen gehen will, ein herber Verlust. „Das öffentliche Leben in Nötsch würde drunter leiden, wenn der Betrieb nicht fortgeführt wird“, betont er. Doch an ihm allein liegt es nicht, ob die Übernahme schlussendlich glückt: „In einem Uhrwerk sind mehrere Räder und es müssen sich alle drehen, damit es funktioniert – auch die kleinen“, findet Kovsca einen treffenden Vergleich. Wie es mit dem Traditionsbetrieb im Gailtal tatsächlich weitergeht, wird sich voraussichtlich in den kommenden drei bis vier Wochen entscheiden.