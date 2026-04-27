Vertrauen missbraucht: Villacher Selbstbedienungsladen in Gefahr

Was als unkompliziertes Angebot für Spaziergänger gedacht war, wird zum Sorgenkind: Die Betreiber der „Ackerbox“ in Villach sehen sich mit zunehmenden Diebstählen konfrontiert und ziehen erste Konsequenzen.

In einem Facebook-Posting schildern die „Tschudlhof“-Betreiber die aktuelle Situation offen: „Wir müssen heute ein Thema ansprechen, das uns wirklich beschäftigt: In letzter Zeit kommt es leider vermehrt zu Diebstählen in unserer Ackerbox.“ Der kleine Selbstbedienungsladen im Essachweg 14 in Villach wird nebenberuflich geführt und bietet entlang eines Spazierwegs frisches Gebäck, Snacks und Getränke – vor allem auch an Wochenenden. Die Produkte stammen einerseits vom Tschudlhof selbst, doch auch andere Produzenten aus der Region sind in der Ackerbox vertreten. Das Konzept basiert dabei vollständig auf Vertrauen.

„So kann es nicht funktionieren“

Doch genau dieses Vertrauen wird aktuell auf die Probe gestellt. „Wir haben weder die Zeit noch die Kapazitäten, laufend Kameraaufnahmen zu kontrollieren oder Anzeigen zu erstatten“, schildern die Betreiber die Herausforderungen rund um die Diebstähle. Und sie finden klare Worte: „So kann und wird es auf Dauer nicht funktionieren.“ Sollte sich die Situation nicht verbessern, könnte das traurige Konsequenzen haben: „Wenn sich daran nichts ändert, sehen wir uns leider gezwungen, den Betrieb einzustellen.“ Eine Entscheidung, die den Betreibern durchaus schwerfallen würde.

Erste Konsequenzen

Um den aktuellen Entwicklungen gegenzusteuern, wurde bereits reagiert: Nachts bleibt die Ackerbox geschlossen. Für den laufenden Betrieb untertags appellieren die Betreiber aber vor allem an die Ehrlichkeit der Kunden. Ihr Wunsch ist klar: Das einfache und vertrauensbasierte System soll erhalten bleiben – doch dafür brauche es die Unterstützung aller.