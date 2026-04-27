After Work Market feiert Comeback in Villach – mit blumigem Auftakt

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr wird es auch heuer mehrere After-Work-Market-Termine in Villach geben. Schon am Freitag geht es mit blumigem Motto los. Marktreferent Pober freut sich auf ein "gemütliches Miteinander".

Am 1. Mai fällt in Villach der Startschuss für die neue Saison des beliebten After Work Markets. Nach dem Erfolg im Vorjahr wird das Format heuer gleich fünfmal am Hans-Gasser-Platz über die Bühne gehen. Die Veranstaltungsreihe findet jeweils von 17 bis 23 Uhr bei freiem Eintritt statt und steht ganz im Zeichen von Genuss, Musik und geselligem Beisammensein.

„Flower Power After Work“ zum Auftakt

„Es geht darum, die Innenstadt zu beleben und einen Ort zu schaffen, an dem man entspannt den Tag ausklingen lässt“, erklärt Stadtrat und Marktreferent Christian Pober (ÖVP). Den Auftakt macht der „Flower Power After Work“ im Rahmen des Blumenmarkts – inklusive Outfit-Wettbewerb mit City-Gutscheinen als Gewinn.

©Christian Pober Im Vorjahr besuchten zahlreiche Menschen … ©Christian Pober … die After-Work-Market-Veranstaltungen in Villach.

Streetfood, Drinks und Musik

Besucher dürfen sich auch heuer auf Streetfood, Drinks und sommerliche Atmosphäre freuen. Für das kulinarische Angebot sorgen unter anderem Gastronom Martin Pohl sowie Ljubica Karajica vom Café Glück. Den passenden Soundtrack zum Feierabend liefert DJ Maikel. „Der Blumenmarkt und der After Work Market passen perfekt zusammen – regionale Qualität, gute Stimmung und ein gemütliches Miteinander stehen im Mittelpunkt“, betont Pober.

Das sind die Termine für den After Work Market in Villach: Flower Power After Work – 1. Mai (im Rahmen des Blumenmarkts)

– 1. Mai (im Rahmen des Blumenmarkts) Song Contest After Work – 16. Mai (im Rahmen des Song Contests)

– 16. Mai (im Rahmen des Song Contests) Italo After Work – 19. Juni (Italo-Flair am Hans-Gasser-Platz)

– 19. Juni (Italo-Flair am Hans-Gasser-Platz) Freitracht After Work – 24. Juli (Harmonika, DJ & Modeschau)

– 24. Juli (Harmonika, DJ & Modeschau) Schlager & Oldie After Work – 21. August (mit Taxitänzer & Udo Wenders)

©Christian Pober Fünf After-Work-Market-Termine sind heuer in Villach geplant.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.04.2026 um 19:30 Uhr aktualisiert