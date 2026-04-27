Nachfolger gefunden: Traditionskonditorei in Villach eröffnet neu

Die Zukunft der Konditorei Appe ist gesichert: Nach dem Comeback von Adi Appe übernimmt nun bald ein vierköpfiges Team den Betrieb, das Traditionen bewahren, aber auch Neues zulassen will.

In der Konditorei Appe in Villach ging es in den letzten Monaten rund. Nachdem Markus Korner, der den Betrieb fast zehn Jahre lang geführt hatte, sich Anfang des Jahres beruflich neu orientieren wollte, kehrte der langjährige Geschäftsführer und Konditormeister Adi Appe selbst an den Ofen zurück – und das mit 76 Jahren. Doch ganz so einfach war das unglaubliche Comeback des Konditors in dem Alter nicht und er suchte weiterhin dringend nach einem Nachfolger.

Nachfolge mal anders

Und das ist mittlerweile geglückt, wenn auch nicht so, wie zu Anfang geplant. Nicht eine Person, sondern ein ganzes Team übernimmt noch im Mai den Betrieb – „mit dem klaren

Anspruch, die bestehende Tradition zu bewahren und gleichzeitig behutsam weiterzuentwickeln“, wie die neuen Verantwortlichen in einer Presseaussendung bekannt geben. Konkret werden Daniel Müller, Herbert Petrik, Philipp Dernedde und Renate Tiefling das Lebenswerk von Adi Appe fortführen.

„Appe“ bleibt

Doch nicht alles ist neu: Der Name „Appe“ soll als Hommage an den Konditormeister, der die Konditorei vor allem durch seine Schaumrollen bekannt gemacht hat, bestehen bleiben. „Dieser Schritt markiert nicht nur eine unternehmerische Übergabe, sondern auch die Fortsetzung einer besonderen Handwerkstradition in Villach“, so das neue Appe-Team stolz. Die Übergabe und die feierliche Eröffnung werden gemeinsam am Samstag, den 9. Mai, ab 9 Uhr zelebriert werden.